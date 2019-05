Fraccaro e Catalfo si dimettono da probiviri | Di Maio | Avanti con la

huffingtonpost

(Di venerdì 31 maggio 2019) “Oggi ho accettato le dimissioni dadi Riccardoe Nunzia. Entrambi portavanoquesto compito con grandissima generosità e per questo li ringrazio di cuore, ma erano entrambi impegnati uno con il ruolo di Ministro e l’altra con quello di presidente della Commissione lavoro al Senato”. Così il capo politico M5s Luigi Disul blog dove annuncia la votazione on line per individuare i sostituti, “magari persone che hanno svolto già i due mandati o che stanno per terminarli”.Diannuncia che “a breve, tramite una votazione online come da statuto, individueremo i loro sostituti”, meglio persone a fine mandato che “quindi potranno dedicarsi a tempo pieno a questo lavoro. Un lavoro delicato che serve per eliminare dal Movimento quelli che se ne approfittano e che provano ad ...

