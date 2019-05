Forza Italia | la crisi porta Berlusconi alla svolta storica | “Congresso entro fine anno

Berlusconi non va in pensione : blinda Forza Italia e lancia frecciate alla "signora Meloni" : "Continuerò a guidare il movimento che ho fondato con l'energia e la passione di sempre" dice l'ex premier. Ma nel partito...

Forza Italia - congresso e nuovi volti. Berlusconi cavalca la svolta democratica : Per la prima volta, forse a tempo scaduto, Forza Italia proverà il brivido della democrazia. Terrà in autunno un congresso nazionale per decidere linea politica, programmi e gruppo dirigente. Prende dunque corpo la proposta lanciata, su queste colonne, da Maria Stella Gelmini. Un’apposita commissione di cinque membri, in rappresentanza della varie ...

Forza Italia - via libera a congresso in autunno. Berlusconi - il governo cadrà : Sono intervenuti Fazzone, Romani, Brunetta, Gelmini e altri esponenti azzurri, ma non Carfagna, ne' altri che hanno criticato la linea politica portata avanti in questi mesi. Toti non e' neanche venuto: l'ufficio di presidenza di Forza Italia ha dato il via libera alla fase congressuale ma l'obiettivo di compattare il partito per ora non e' stato raggiunto. L'ala del Sud non si ritiene soddisfatta: aveva proposto un coordinamento unico, chiesto ...

Silvio Berlusconi lancia il congresso di Forza Italia in autunno : “Ma io rimango alla guida” : Dopo la delusione elettorale, Silvio Berlusconi prova a rilanciare Forza Italia con un congresso che si terrà in autunno. Ma la guida del partito, annuncia lo stesso ex presidente del Consiglio, rimarrà saldamente nelle sue mani: "Ci saranno presto elezioni nazionali, noi ci stiamo preparando a un rinnovamento che parta da giovani e ottimi amministratori che abbiamo nel territorio".Continua a leggere

Silvio Berlusconi - terremoto dentro Forza Italia : Mariastella Gelmini si dimette : terremoto dentro Forza Italia dopo il disastro alle elezioni europee: Mariastella Gelmini si è dimessa da coordinatrice azzurra in Lombardia. Dimissioni già rimesse, dalla stessa, nelle mani del presidente Silvio Berlusconi quando era stata eletta capogruppo del partito alla Camera. Leggi anche: Ber

Silvio Berlusconi - la botta più dura : dove Giorgia Meloni ha sorpassato Forza Italia : Doppio sorpasso per Silvio Berlusconi. Non solo la Lega e Matteo Salvini sono arrivati davanti a Forza Italia alle elezioni europee di domenica, ma anche Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia sono riusciti a scalare gli azzurri. È accaduto in due regioni importanti, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, segn

“Lega e Fratelli d’Italia senza Forza Italia sarebbero maggioranza in Parlamento”. Simulazione basata su voti alle Europee : Se la Lega decidesse di capitalizzare il 34,3% appena raccolto nelle urne alle Europee, facendo cadere il governo per tornare subito al voto, l’Italia potrebbe ritrovarsi sotto la guida di un esecutivo sovranista composto dal Carroccio e da Fratelli d’Italia, forte di una maggioranza solida alla Camera e al Senato. È il risultato di una delle simulazioni effettuate da Quorum, Youtrend e Istituto Cattaneo sulla base dei risultati del ...

La tensione in Forza Italia è piuttosto alta : L'ipotesi che si tenga un congresso o un'Assemblea potrebbe mettere tutti d'accordo in Forza Italia, ma prospettive di un direttorio o di lasciare tutto invariato nell'organizzazione del partito si scontrerebbero con la richiesta dei tanti che chiedono una svolta dopo l'8% ottenuto alle Europee. Oggi Berlusconi era a Bruxelles. Non ha incontrato Orban perché al vertice dei leader del Ppe il ministro ungherese non ha partecipato in quanto ...

Forza Italia - Berlusconi : “Toti? Ha sentieri suoi personali. Chi si allontana si condanna all’invisibilità” : “Toti ha suoi sentieri sentieri personali che a mio parere non porteranno da nessuna parte perché tutti coloro che sono usciti da Forza Italia si sono consegnati all’invisibilità”. Così Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, dopo il vertice del Partito popolare europeo. Forza Italia, tutti contro tutti dopo il flop. Berlusconi a Toti: “Invisibile se va via”. ...

Forza Italia - tutti contro tutti dopo il flop. Berlusconi a Toti : “Invisibile se va via”. L’ex pupillo : “È il partito che sparirà” : Il Caimano c’è ancora. Tutto il resto sta crollando. È una morte lenta, lentissima quella di Forza Italia. Un’implosione in cui le Europee rappresentano probabilmente il punto di non ritorno per il partito di Silvio Berlusconi. Mai il partito aveva raggiunto un risultato così basso a un’elezione importante. Nessuno si aspettava risultati esagerati, ma la soglia psicologica del dieci percento era data come probabile – se ...

Berlusconi a Toti : "Chi esce da Forza Italia si condanna all'invisibilità" : La risposta al governatore della Liguria: "Ha dei suoi sentieri personali che non porteranno da nessuna parte"

Forza Italia - dopo le Europee riparte la faida. Gasparri : “Toti? Chi lo ha eletto numero 2?”. Brunetta : “E’ Già andato via” : Passato il voto delle Europee, è già ripartita la faida interna dentro Forza Italia. dopo che il partito ha perso circa due milioni di voti rispetto alle ultime Politiche, dentro il partito azzurro non mancano i malumori. Se Mara Carfagna ha rivendicato come “FI non possa essere gestita da uno staff“, con tanto di scontro interno con Giorgio Mulè, portavoce unico dei gruppi di Camera e Senato, lo scontro più pesante è quello che ...