Foggia | ha il Reddito di Cittadinanza ma lavora anche in nero | denunciato

(Di venerdì 31 maggio 2019) Un altro furbetto deldiè stato beccato. Questa volta la notizia arriva da Cerignola, nelno, dove i carabinieri della locale stazione, insieme all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, hanno pizzicato un uomo del posto che beneficiava della misura di sostegno fortemente voluta dal governo giallo-verde. Costui, infatti, oltre a percepire ilvainpresso un cantiere edile. A questo punto, una volta venuti a conoscenza del misfatto operato dall'uomo, i militari hanno provveduto a segnalare l'uomo, che è statoe punito con un'ammenda di oltre quattromila euro, per la precisione 4.320. La famosa carta gialla emanata da Poste Italiane, in cui è contenuto l'importo spettante ad ogni beneficiario, è stata ovviamente posta sotto sequestro. Altre violazioni riscontrate Sul cantiere edile in questione i militari hanno preso nota ...

