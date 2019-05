Flat tax opzionale 2020 e cancellazione bonus-detrazioni fiscali Come funziona

Salvini vuole la Flat tax. Saltano reddito di cittadinanza e 80 euro? : Dopo la vittoria delle Europee, Matteo Salvini prova a far valere la sua leadership imponendo fin da subito i suoi cavalli di battaglia. Tra questi svetta quello sulla Flat tax. Dato che i soldi non si raccolgono sugli alberi, per ottenere le coperture necessarie (da 50 a 70 miliardi di euro) potrebbe essere necessario tagliare alcuni provvedimenti, anche quelli adottati da questo Governo. E qui, tra i maggiori indiziati non potrebbe che esserci ...

Siri : “L’Ue accetterà la Flat tax Con noi vera chance di crescita” : INTERVISTA/ Il Senatore Siri lancia la fase 2 della Flat Tax che metterà sul piatto 30 miliardi di euro, soldi destinati alla crescita del Paese Segui su affaritaliani.it

Flat tax - Garavaglia ad Affaritaliani "50mila €? Se si può anche di più" : "Si parte dal disegno di legge Siri, ovvero quello che abbiamo presentato in campagna elettorale. Questa è la base di partenza". Il vice-ministro dell'Economia, il leghista Massimo Garavaglia, interpellato da Affaritaliani.it, parla del provvedimento... Segui su Affaritaliani.it

Governo - Salvini all’incasso : “Ora stop al Codice appalti per due anni - condono pagando il 20% - Tav e Flat tax” : Superato di slancio l’ostacolo Rixi con le dimissioni immediate del sottosegretario condannato per peculato e scongiurata ogni ipotesi di crisi di Governo, il vicepremier Matteo Salvini rilancia e passa all’incasso. Mettendo sul tavolo quattro priorità potenzialmente indigeste per gli alleati pentastellati, alle prese nel frattempo con il voto degli iscritti chiamati a confermare la fiducia al capo politico Luigi Di Maio: flat tax, ...

Matteo Salvini si muove da premier : subito Flat tax e maxi condono : I grillini ora devono soltanto stare al passo della Lega. Matteo Salvini si muove da premier e dopo i risultati

Tav e Flat tax - aut aut di Salvini a M5S. Scontro sui ministri Trenta e Toninelli : Salvini torna in pressing su M5S mentre gli iscritti alla piattaforma Rousseau votano per confermare o meno la fiducia a Di Maio. Tav, flat tax, pace fiscale, codice degli appalti: questi i temi...

Il pokerista Salvini chiama il piatto "Porto la Flat tax al prossimo Cdm" : Matteo Salvini gioca a poker con i 5 Stelle. E chiama il piatto, come dicevano nel Dopoguerra, o va in 'all-in', come si dice oggi. All'ora di pranzo - pochi minuti dopo la sentenza di condanna del vice-ministro Edoardo Rixi - il leader leghista mostra il volto dialogante del Carroccio accettando... Segui su affaritaliani.it

Monti : “Lega e altri partiti non rappresentano i meno abbienti. Flat tax? Schiaffo in faccia alle classi subalterne” : “E’ singolare come in Italia le classi subalterne non riescano a trovare rappresentanza. Certamente la Flat tax della Lega è uno Schiaffo in faccia proprio alle classi subalterne“. Sono le parole del senatore a vita, Mario Monti, ospite di Otto e Mezzo, su La7. E aggiunge: “Il Pd ha fatto anche delle cose buone nell’ultimo ciclo dei suoi governi, ma ha fatto di tutto per non sembrare un partito di sinistra, quindi ...

La Flat tax sarà opzionale : si potrà mantenere la vecchia Irpef. In arrivo il piano fiscale di Salvini : L’architettura della flat tax targata Lega poggerà su una drastica potatura a detrazioni e deduzioni fiscali. Ma per evitare effetti collaterali negativi sarà «opzionale», nel senso che i contribuenti potranno scegliere se aderirvi o se tenere l’Irpef attuale con i suoi sconti...

Governo - conti - futuro. Siri ci spiega il piano di Salvini per avere una Flat tax : Roma. Quando gli si chiede se è contento, di essere stato accolto di nuovo tra le braccia del capo, lui subito precisa: “Matteo non mi ha mai mandato via”. Armando Siri lo dice con una punta d’orgoglio, spiega che “non c’è stata alcuna riabilitazione, non ce n’era bisogno”. E però, in effetti, a un

«Conti pubblici - progressi insufficienti» Ecco la lettera Ue - 48 ore per rispondere Flat tax e pace fiscale : il piano sulle tasse : Al governo italiano viene chiesto di rispondere entro venerdì sera per consentire alla Commissione di prendere la decisione sull’adozione del rapporto sul debito

Flat tax Lega 2020 : Di Maio e Salvini d’accordo - servono 30 miliardi : Flat tax Lega 2020: Di Maio e Salvini d’accordo, servono 30 miliardi La Flat tax si farà: lo dice da tempo il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Lo ripete, ora, anche il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi Di Maio. I risultati delle ultime elezioni europee 2019 hanno di fatto ribaltato gli equilibri di potere ai vertici governativi, con la Lega che ora può vantare praticamente il doppio dei consensi rispetto al suo ...