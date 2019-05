Finto sinistro stradale per rubarle borsa | coppia arrestata

romadailynews

(Di venerdì 31 maggio 2019) Roma – Cinquanta anni lui, trentatre’ lei; queste le eta’ dellaindividuata dalla Polizia di Stato che operava, con il trucco delincidente, nel quartiere San Giovanni. Per lui, gia’ sottoposto agli arresti domiciliari, si sono aperte le porte del carcere. Il fatto e’ avvenuto a meta’ maggio sulla via Casilina: una donna, mentre viaggiava in macchina da sola, ha sentito un forte rumore provenire dalla ruota posteriore; appena si e’ fermata e’ stata affiancata da una ragazza che, senza scendere dall’auto, l’ha distratta chiedendole alcune informazioni. In quel frangente si e’ materializzato il complice che, con una mossa repentina, si e’ impossessato dellache la vittima aveva sul sedile. Il ladro e’ fuggito, prima a piedi, poi e’ salendo sull’auto della complice. Le indagini, ...

MarlonJD1978 : @GianricoCarof Per l’amore di Dio, ancora a sfracanarci i coglioni coi tuoi pippotti da finto sinistro?? Piuttosto… - vallegiorgio41 : RT @vallegiorgio41: @Rassegne_Italia LERNER IL RADICAL CHIC FINTO SINISTRO, insulta il popolino ZOTICONE. Non hanno vinto i suoi FASCISTI,… - vallegiorgio41 : @Rassegne_Italia LERNER IL RADICAL CHIC FINTO SINISTRO, insulta il popolino ZOTICONE. Non hanno vinto i suoi FASCIS… -