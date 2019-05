FIFA 19 eChampions League | collega il tuo account Twitch a quello EA per ricevere premi

imiglioridififa

(Di venerdì 31 maggio 2019) In occasione dellatorna l’iniziativa di EA Sports, in collaborazione con, la nota piattaforma di streaming, utilizzata dagli appassionati di videogames di tutto il mondo: coloro che effettueranno ilmento l’didie seguiranno in diretta venerdì 31 maggio Vi riportiamo il comunicato, dove è spiegato come … L'articolo19il tuoEA perspeciali! proviene da I Migliori di

cyberanimax : - rossi20_rossi : RT @EA_FIFA_Italia: Da 64 sfidanti a 8 finalisti. ???? I giocatori professionisti di FIFA scendono in campo per diventare i primi campioni d… - EA_FIFA_Italia : Da 64 sfidanti a 8 finalisti. ???? I giocatori professionisti di FIFA scendono in campo per diventare i primi campio… -