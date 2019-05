Festival dello Sviluppo Sostenibile | il WWF | Lunedì 3 giugno al Bioparco di Roma si

Festival dello Sviluppo Sostenibile - WWF : al Bioparco di Roma si discute di Acqua : Lunedì 3 giugno, nell’ambito dell’edizione 2019 del Festival dello Sviluppo Sostenibile, la Sala dei Lecci del Bioparco di Roma ospiterà l’evento nazionale organizzato dal WWF Italia e ASviS “Acqua – Salvaguardare i diritti umani tutelando gli ecosistemi”. L’appuntamento rappresenta un confronto e un racconto del rapporto tra uomo e natura, partendo dall’Acqua come elemento primario e fonte di vita, in un alternarsi di ...

Studenti e docenti della Sapienza per il Festival dello Sviluppo Sostenibile : Venerdì 24 maggio alle 9.30, presso l’aula Portico, si terrà la giornata conclusiva dell’iniziativa “Studenti e docenti della Sapienza per il Festival dello Sviluppo Sostenibile”, alla presenza del rettore Eugenio Gaudio. L’evento, promosso da Sostenibilia, Osservatorio Interuniversitario di teoria sociale per le nuove tecnologie e la sostenibilità attivo presso lo stesso Dipartimento, costituisce un contributo dell’Ateneo al ...

Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019 : tutti gli eventi CMCC in programma : La Fondazione CMCC prende parte al consueto appuntamento con il Festival dello Sviluppo Sostenibile, promosso dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con eventi a Milano, Bologna, Venezia, Napoli, Capua e Lecce. Scopri di più su CMCC.it e FestivalSviluppoSostenibile.it L'articolo Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019: tutti gli eventi CMCC in programma sembra essere il primo su Meteo Web.

Festival dello Sviluppo Sostenibile : centinaia di appuntamenti in 17 giorni : Dal 21 maggio al 6 giugno si terrà la terza edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, organizzato dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), che con oltre 200 aderenti è la più grande rete di organizzazioni della società civile mai creata in Italia. L’edizione 2019 del Festival si svolge nell’arco di 17 giorni, tanti quanti sono gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, sottoscritta dall’Italia e da ...

Manca un mese al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019 : Sono già oltre 200 le iniziative inserite nel calendario del Festival e ogni giorno cresce il numero di scuole, università, imprese, associazioni, istituzioni e singoli cittadini che decidono di animare il Festival. Il Festival prevede anche tre eventi organizzati dal Segretariato dell’ASviS (Roma, 21 maggio – Milano, 28 maggio – Roma, 6 giugno) ed eventi di rilevanza nazionale. A testimoniare l’importanza ...

