Federica Pellegrini osa con i capelli di rosa

Nuoto - International Swimming League 2019 : Gabriele Detti entra a far parte degli Aqua Centurions capitanati da Federica Pellegrini : E il cerchio si chiude in vista della prossima International Swimming League, circuito di gare di Nuoto alternativo alla FINA a cui sono iscritti tanti campioni della vasca. A far parte di questa manifestazione ci sarà anche il campione del mondo degli 800 stile libero, nonché bronzo iridato ed olimpico dei 400 sl ed a Cinque Cerchi dei 1500 sl, Gabriele Detti. Il livornese, che nel prossimo weekend sarà al via della terza tappa delle ...

Nuoto : Federica Pellegrini si aggiudica i 100 stile libero a Caserta. Tanto pubblico per la campionessa veneta : Federica Pellegrini continua il proprio programma di avvicinamento ai Mondiali 2019 in Corea del Sud (21-28 luglio) e, dopo aver ben figurato a Budapest (Ungheria) nelle Championships Series della FINA, l’azzurra è stata la vedette del Grand Prix di Napoli, disputato a Caserta. Un bagno di folla ha accolto la nostra portacolori che, come sempre, genera entusiasmo in ogni competizione a cui decide di partecipare. La campionessa veneta, ...

Nuoto - Filippo Magnini dopo la squalifica : “Lotterò fino all’ultimo - strano che Federica Pellegrini non sia stata ascoltata” : dopo la conferma della squalifica di 4 anni in appello dal Tribunale Nazionale Antidoping per assunzione o tentata assunzione di sostanze dopanti, l’ex nuotatore azzurro Filippo Magnini ieri ha convocato una conferenza stampa ed ha espresso i suoi pensieri a riguardo di una vicenda che, a suo dire, non ha basi solide e si poggia su nulla di concreto. Il due volte campione del mondo dei 100 stile libero, infatti, ha espresso infatti grande ...

Federica Pellegrini salva un "drago barbuto" abbandonato in piscina - : Novella Toloni La campionessa di nuoto ha trovato un esemplare di drago barbuto nei pressi della piscina dove si allena e ha deciso di salvarlo e adottarlo Federica Pellegrini non ha mai fatto mistero di amare gli animali. Il suo bulldog, Vanessa, è parte integrante della sua famiglia da tempo, famiglia che ora si è allargata visto il recente ritrovamento. La campionessa del nuoto italiana ha, infatti, trovato per caso un drago ...

Nuoto - Champions Swim Series 2019 Budapest 2019 : Panziera e Scozzoli vittoriosi e in grande spolvero - Federica Pellegrini terza nei 100 sl : Prima giornata di gare nella seconda tappa delle FINA Champions Swim Series, circuito itinerante che la Federazione Internazionale ha voluto lanciare nel periodo primaverile. Un day-1 in cui le prestazioni di livello non sono mancate e gli azzurri presenti hanno messo in mostra eccellenti prestazioni. Panziera E Scozzoli DA URLO – Nei 200 dorso donne c’era attesa per la nostra Margherita Panziera, detentrice del miglior crono al ...

Federica Pellegrini raddoppia. Nuovo scatto piccante su Instagram : "Buongiorno mondo! La domenica mattina ci vuole dolcezza... Non siete d'accordo con me?". Prevedibile e immediata la pioggia di commenti, accompagnata da decine di migliaia di like. "Ogni tanto ...

Dopo il lato B - Federica Pellegrini mostra il lato A! Il selfie hot della domenica fra dolcezza e sensualità [GALLERY] : Federica Pellegrini sempre più sexy su Instagram: la nuotatrice azzurra regala un nuovo selfie hot ai propri fan Federica Pellegrini continua a scatenare le fantasie dei fan. La nuotatrice azzurra, negli ultimi giorni, ha deciso di dare una svolta sexy al proprio profilo Instagram, postando una serie di scatti hot molto apprezzati dai fan. Dopo aver mostrato il proprio lato B, tanto in piscina quanto in intimo, Federica Pellegrini ha ...

Federica Pellegrini - altra foto hot fa impazzire i tifosi - : 'Buongiorno mondo!!!?????? La domenica mattina ci vuole dolcezza... non siete d'accordo con me?': questo il testo allegato alla foto dalla campionessa del nuoto azzurro. Subito centinaia i commenti ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “Il tempo qui a Trieste è un buon segnale nei 200 stile libero” : Federica Pellegrini risponde presente e pur in una fase di carico nuota in modo convincente i suoi 200 stile libero nel Meeting Calligaris di Trieste. Le quattro vasche continuano ad esserle amiche, nonostante il distacco di una stagione dopo il trionfo mondiale a Budapest. 1’56″98 per l’azzurra, impostando il pilota automatico sul passo dei 29″8 per vasca e chiudendo con un tempo decisamente interessante, di pochi decimi ...

Nuoto. Federica Pellegrini ancora sotto 1’57” a Trieste : prosegue la marcia di avvicinamento alle Champions Swim Series! : E’ una Federica Pellegrini pronta alla sfida più attesa di questa fase di stagione, dedicata alla dura preparazione in vista dei Mondiali ma caratterizzata, tra una settimana esatta, anche dal debutto alle Champions Swim Series in scena a Budapest, quella vista oggi a Trieste. Nel Meeting Calligaris di Trieste la campionessa azzurra non va lontana dal tempo fatto segnare un mese fa a Riccione ai Campionati Italiani che le ha permesso di ...

Federica Pellegrini tra foto hot e nuoto duro : ci vuole un fisico bestiale : E quando sottolinea che in Giappone non andrà da turista, è proprio vero: non ha esaurito tutte le cartucce, ha ancora tanto da dare e dire al nuoto mondiale e allo sport italiano, consapevole che a ... noadsense

Striscia la notizia - Federica Pellegrini e il Tapiro per le foto hot : con Magnini è finita malissimo : Dopo le foto hot degli ultimi giorni arriva il Tapiro D'Oro, il quinto, da parte di Striscia la notizia per Federica Pellegrini. La bella nuotatrice nei giorni scorsi, ha pubblicato una serie di scatti decisamente provocanti che hanno ricevuto una pioggia di like e scatenato i fan. A consegnare il T

Federica Pellegrini - nuova stoccata a Magnini : Federica Pellegrini lancia una nuova stoccata a Filippo Magnini, ex collega, ma soprattutto ex fidanzato, oggi legato a Giorgia Palmas. I due nuotatori si sono detti addio dopo una relazione intensa e coinvolgente, vissuta sotto i riflettori. A decretare la fine della love story la volontà di Magnini di diventare padre e creare una famiglia, un desiderio non condivido (almeno per ora) dalla Pellegrini. Pochi mesi dopo la rottura, il nuotatore ha ...

Striscia la Notizia – Tapiro d’oro a Federica Pellegrini : “foto hot? Ogni tanto! E sulle relazioni con Magnini e coach Giunta…” : Striscia la Notizia consegna il Tapiro d’Oro a Federica Pellegrini: la nuotatrice azzurra riceve la visita di Valerio Staffelli a causa delle foto hot pubblicate sui social nei giorni scorsi La versione ‘hot‘ di Federica Pellegrini è sulla bocca di tutti. La nuotatrice azzurra, da qualche giorno a questa parte, ha iniziato a pubblicare alcune foto ‘piccanti’ sul proprio profilo Instagram. La ...