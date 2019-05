Extensions capelli | quali tipologie sono migliori? Rovinano i capelli?

dilei

(Di venerdì 31 maggio 2019) A chi non è mai capitato di andare dal parrucchiere, chiedere un taglio e ritrovarsi con itroppo corti? O chi magari, a seguito di tinte e decolorazioni, non ha dovuto tagliare ipiù del dovuto? Quante invece nonsoddisfatte perché crescono troppo lentamente o perché hanno itroppo fini e poco voluminosi? A risolvere tutti questi problemi ci pensano le, che altro nonche, veri o sintetici, che permettono di allungare la nostra chioma e renderla fluente e piena. Ne esistono però di tanti tipi e la domanda più frequente è: danneggiano i? Scopriamo insieme ledipiù utilizzate, come curarle e quanto durano! Lea clip: più facili da utilizzare e meno dannose per iLea clip altro nonche delle ciocche difissate a delle clip, delle mollettine, che vanno inserite e ...

