Esperto Onu | Assange soffre di sintomi di tortura psicologica

(Di venerdì 31 maggio 2019) Julianmostra tutti iassociati a un'esposizione prolungata a torture psicologiche e non va estradato negli Usa. E' l'opinzione di Nils Melzer, inviato speciale Onu sulla, che ha visitato il fondatore di Wikileaks nel carcere britannico dove si trova da aprile.Melzer, riferisce il Guardian, invierà oggi il suo parere al governo di Londra. Ieri i legali dihanno comunicato che stava troppo male per partecipare in video conferenza all'udienza per l'estradizione in programma.è stato trasferito nell'infermeria della prigione di Belmarsh dove sta scontando una condanna a 50 settimane di detenzione per aver violato i termini della libertà vigilata mentre cercava di sfuggire all'estradizione negli Usa. Washington lo accusa di aver violato le leggi sullo spionaggio pubblicando documenti che contenevano i nomi di fonti confidenziali militari e ...

