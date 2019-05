huffingtonpost

(Di venerdì 31 maggio 2019) Che la partita del rinnovo delle cariche Ue sia cominciata con uno scontro fra Francia e Germania non deve stupire; così come non può stupire che la Spagna di Sanchez cerchi di farsi largo sfruttando l’albagia di un’Italia al margine dei giochi.Sarebbe azzardato concludere che l’asse franco-tedesco si stia fratturando definitivamente: quella in corso fra Macron e la Merkel è una competizione per definire i rapporti di forza rispettivi nell’Ue dei prossimi cinque anni; dopodiché torneranno a essere l’inevitabile motore dell’Unione, con posizioni a volte dialettiche ma con la determinazione di non mollare le leve (congiunte) di comando.Il sistema degli Spitzenkandidaten introdotto nel 2014 prevede che i gruppi del Parlamento europeo scelgano il loro Spitzenkandidat e che quello del gruppo che ottiene la maggioranza sia il ...

HuffPostItalia : Enzo Moavero Milanesi commissario Ue, perché no? - Mariari30057064 : RT @ultimenotizie: 'Stiamo preparando la risposta alla lettera' dell'Onu sul decreto sicurezza bis. Lo ha detto il ministro degli Esteri En… - ultimenotizie : 'Stiamo preparando la risposta alla lettera' dell'Onu sul decreto sicurezza bis. Lo ha detto il ministro degli Este… -