Enrica Bonaccorti madrina della settimana del Pride

ilgiornale

(Di venerdì 31 maggio 2019) Roberta Damiata Tante novità peruna delle attrici, presentatrici e scrittrici più amate, che taglierà anche il nastro che inaugurerà ladelScrittrice, opinionista, attrice presentatrice, tanti i volti diche ora è diventata anche doppiatrice per un documentario su Rai 3. In questi giorni però è una protagonista perché sarà lei a tagliare il nastro a Roma, alla gay croisette organizzata da Diego Longobardi, che darà il via a tutti id’Italia.da sempre molto vicina al mondo gltb, si è detta molto felice di questa cosa e ci racconta come è nata. Come è stata invitata a “tagliare il nastro”? “Con una semplice telefonata del press agent Angelo Perrone, amico da una vita. Io ero già stata a metà degli anni '80 a ‘Muccassassina’, proprio per esseredi un evento, ed è in quell'occasione che conobbi Vladimir ...

Notiziedi_it : Il corpo dell’amore, serie – documentario con la voce di Enrica Bonaccorti su Rai3 -