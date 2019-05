EMUI 9 1 arriva su tanti altri dispositivi Huawei e HONOR | con ulteriori modelli a seguire

Maggio intensissimo per Huawei P20 : sta arrivando in Europa la B270 - ma niente EMUI 9.1 : Dovremmo vivere un mese di Maggio davvero ricco di novità per i non pochi utenti che sono legati al cosiddetto Huawei P20. Lo smartphone Android, infatti, sta ricevendo anche in Europa la patch di aprile, dopo che nella giornata di ieri è stata annunciata quella di Maggio in Cina (trovate i dettagli qui, con la collocazione geografica del pacchetto software che in qualche modo spiega la confusione che si è generata sulle sigle numeriche dei ...