Eliana Michelazzo e la nuova sconvolgente verità su Pamela Prati | Perché l' ho

Pamela Prati - le parole di Eliana Michelazzo : «Ecco perchè vivevo con Pamela Perricciolo. L'attacco con l'acido...» : ?Io e Pamela Perricciolo abbiamo vissuto insieme per circa otto anni, eravamo come sorelle?, torna a parlare Eliana Michelazzo, una delle protagoniste del caso del matrimonio di Pamela...

Eliana Michelazzo racconta la sua verità sul caso Prati gate Continua senza sosta la ricerca della verità sul caso ormai noto a tutti come il Prati gate. Eliana Michelazzo torna a parlare e sull'ultimo numero del settimanale Spy ha deciso di rispondere ad alcune delle domande poste dalla rivista in merito al finto matrimonio di

Eliana Michelazzo/ 'Pamela Prati? L'ho implorata di sposarsi perché...' : Eliana Michelazzo rivela di aver mandato via di casa Pamela Perricciolo e su Simone Coppi confida 'Temo escano i miei video di sesso virtuale'

Eliana Michelazzo ancora contro Pamela Perricciolo: lo sfogo dopo Live – Non è la d'Urso Le ultime vicende che hanno coinvolto Eliana Michelazzo, Pamela Perricciolo e Pamela Prati sembrano non voler giungere al termine. Tutte e tre, nelle ultime settimane, hanno raccontato a più riprese la propria verità, svelando nuovi retroscena sul matrimonio annullato della

Guendalina Tavassi lite in tv con Eliana Michelazzo : lite furiosa in diretta a Live non è la D’Urso tra Eliana Michelazzo e Guendalina Tavassi. La Michelazzo è stata protagonista dell’”Uno contro tutti”, è stata messa sotto accusa dalla sua ex amica. La Tavassi si sente tradita e le urla «Ti devi vergognare. Sei un’infame!». Le due donne sono state amiche per anni e legate anche lavorativamente parlando, ma la Tavassi ha uno scheletro nell’armadio. Eliana Michelazzo e Guendalina Tavassi si ...

Eliana Michelazzo contro Pamela Perricciolo : "Pessima - una vergogna assoluta" : Mentre Verissimo, attraverso Instagram, smentisce le sue affermazioni ("Ci troviamo a dover smentire una volta di più le affermazioni della signora Eliana Michelazzo apparse ieri sera sui social, in merito all’esclusiva di #Verissimo. Come già ribadito più volte in trasmissione l’esclusiva riguardava solo e solamente le immagini del matrimonio, non altro"), Eliana Michelazzo torna a farsi sentire via social. L'ex manager di Pamela Prati in ...

Guendalina Tavassi : "Eliana Michelazzo ha cercato di prendermi per il c*lo da 10 anni!" E pubblica le chat con Lorenzo Coppi... : Nella puntata di Live - Non è la D'Urso, Guendalina Tavassi ha discusso pesantemente con Eliana Michelazzo, l'ex agente di Pamela Prati che, durante la puntata di ieri, ha affrontato le ormai famose cinque sfere del programma condotto da Barbara D'Urso.In una di queste cinque sfere, il pubblico ha trovato la Tavassi che ha accusato la sua ex amica Eliana Michelazzo di averle mentito riguardo il suo matrimonio con l'inesistente Simone Coppi. ...

Eliana Michelazzo - Verissimo e la durissima replica sul caso Pamela Prati : dopo la D'Urso - nuovo scossone : Non si placa il Prati-gate. Ieri Eliana Michelazzo è stata ospite di Barbara D'Urso ma ha detto qualche parola di troppo. “Tengo a precisare", dice l'ormai ex agente di Pamela Prati, "che l’accordo di riservatezza, firmato con Pamela Prati e Pamela Perricciolo, è nato ed stato proposto da me per tut

La produzione di 'Verissimo' non ci sta : il messaggio contro Eliana Michelazzo : Botta e risposta tra l'ex agente di Pamela Prati e lo staff della trasmissione condotta da Silvia Toffanin

Eliana Michelazzo e il matrimonio di Pamela Prati: Verissimo fa chiarezza Silvia Toffanin è andata ufficialmente in ferie ma la redazione di Verissimo continua ad aggiornare il suo pubblico attraverso i social. E sui profili Facebook e Instagram chi lavora dietro le quinte del programma ha voluto fare chiarezza circa le ultime affermazioni di Eliana

Verissimo smentisce le ultime affermazioni di Eliana Michelazzo : il comunicato : "Ci troviamo a dover smentire una volta di più le affermazioni della signora Eliana Michelazzo apparse sui social", il comunicato di Verissimo contro l'ex manager di Pamela Prati.

Eliana Michelazzo e Guendalina Tavassi - rissa in diretta a Live - Non è la D'Urso : "Vergognati" - "infame" : rissa in diretta tra Eliana Michelazzo e Guendalina Tavassi nell'ultima puntata di Live - Non è la D'Urso, ancora una volta dedicata allo scandalo Pamela Prati. L'ex concorrente del Grande Fratello ha puntato il dito contro l'amica, agente del mondo dello spettacolo e coinvolta direttamente nel caso

Eliana MICHELAZZO/ Piange senza versare lacrime : il crollo nel backstage : ELIANA MICHELAZZO torna a Live Non è la d'Urso per rispondere alle accuse di Pamela Perricciolo: l'inedita crisi di pianto dietro le quinte.