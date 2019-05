Elezioni Israele | nessun accordo per il governo | nuovo voto il 17 settembre

Smacco a Netanyahu - Israele costretto a Elezioni anticipate : Meno di due mesi fa Benjamin Netanyahu trionfava alle elezioni anticipate in Israele, con il suo Likud che conquistava 35 seggi e con la coalizione di centrodestra che in teoria poteva contare su una maggioranza di 67 parlamentari. Molto in teoria, però, perché il premier non aveva fatto i conti con i rapporti logorati all’interno della alleanza. I...

Israele verso nuove Elezioni : Netanyahu entro mezzanotte deve trovare 61 voti - che per ora non ci sono : “Negoziare non significa dover sottostare ai ricatti. Chi sta esercitando questa pratica se ne assumerà la responsabilità di fronte al Paese”. Nel giorno più lungo per Benjamin Netanyahu, così dichiara ad HuffPost Yuval Steinitz, tra i ministri più vicini al premier. Steinitz non dà un volto e un nome a quel “chi”, ma tutti, in Israele, sanno che quel “chi” ricattatore ...

Israele - per "Bibi" l'incubo di nuove Elezioni : Israele, altro che il “trionfo” di “re Bibi”. A più di un mese e mezzo ormai dalle elezioni (anticipate) del 9 Aprile, il politico che intende passare alla Storia come il premier più longevo d’Israele (cinque governi guidati, se realizza il prossimo, più di David Ben Gurion, il padre-fondatore dello Stato d’Israele) si trova a dover fare i conti con partiti e partitini di destra, estrema, ...

Benny Gantz - principale avversario di Netanyahu alle Elezioni in Israele - ha ammesso la sconfitta : Benny Gantz, il principale avversario di Benjamin Netanyahu alle elezioni generali in Israele, ha ammesso mercoledì sera la sconfitta, confermando quindi la vittoria dell’alleanza guidata da Netanyahu e dal suo partito, Likud. Gantz, ex capo dell’esercito israeliano, si era candidato alla guida

Elezioni ISRAELE/ Ora Netanyahu - con Trump - si prepara a spazzare via i palestinesi : Risultati ELEZIONI ISRAELE. Netanyahu si riconferma premier per la quinta volta consecutiva, grazie all'appoggio della destra radicale.

Elezioni Israele - la vittoria di Netanyahu è clamorosa. Ma non risolverà i problemi del Paese - anzi : La vittoria di Benjamin Netanyahu alle ultime Elezioni israeliane è un fatto politico clamoroso: gli anni complessivi in cui egli avrà ricoperto la carica di primo ministro saranno più di quelli di Ben Gurion. Un altro fatto rilevante è che il partito di Ganz, la cui leadership è composta da tre capi di stato maggiore dell’esercito israeliano, non è bastata a convincere l’elettorato ad affidare loro la sicurezza del Paese. Nella sua carriera ...