È successo in TV - 31 maggio 1994 | Ambra porta Rita dalla Chiesa a Forum VIDEO

È successo in TV - 30 maggio 1964 : in onda il Cantatutto su Rai 1 (VIDEO) : Claudio Villa, Milva e Nicola Arigliano sono i protagonisti del sabato sera della Rete 1 (Rai1) con il varietà Il Cantatutto. Lo spettacolo alterna momenti musicali a gag comiche e sketch dal sapore teatrale. Al programma, firmato da Amurri e Faele, prendono parte anche Franco Franchi, Ciccio Ingrassia e Alighiero Noschese (che condusse il programma nella seconda edizione). L’orchestra è diretta dal Maestro Franco Pisano. La regia è di Mario ...

È successo in TV - 29 maggio 1994 : gli Oscar della tv a Venier - Fazio - Grillo - Marini - e Castagna : Domenica 29 maggio dal Palazzo dei Congressi di Agrigento va in onda il 34° Premio Regia Televisiva. Oltre alla diretta televisiva con la premiazione, la manifestazione ideata da Daniele Piombi offre 5 giorni di tavole rotonde, trasmissioni in differita, incontri e anteprime con i personaggi ed esperti del piccolo schermo.I programmi della Top Ten premiati per la stagione tv 1993/94 sono:prosegui la letturaÈ successo in TV - 29 maggio 1994: ...

È successo in TV - 28 maggio 1991 : Monica Bellucci debutta in una mini serie per Canale 5 : Vi ricordate quando la prima serata in tv iniziava alle 20.40? Capiamo che questo è solo un vecchio ricordo ma nel 1991 così era. E' il 28 maggio di 28 anni fa, quando su Canale5 va in onda la prima puntata di Vita coi Figli, miniserie in due puntate (la seconda ed ultima parte va in onda il giorno dopo, il 29 maggio 1991) che segna il debutto come attrice di Monica Bellucci, all’epoca nota per il suo lavoro di modella. La fiction è ...

È successo in TV - 25 maggio 1993 : Mike Bongiorno conduce il Premio Mozart : Dal Palazzo dell’Unesco di Parigi Mike Bongiorno conduce in prima serata su Canale5 il Premio Mozart, un concorso internazionale per piccoli musicisti classici patrocinato dall'Unesco, l'organizzazione mondiale facente parte delle nazioni Unite, che riveste un ruolo di grande importanza in tutti i campi della ricerca scientifica e della cultura nel mondo. Tra i 7 bambini partecipanti anche una pianista italiana di soli 8 anni. Il Premio ...

È successo in TV - 24 maggio 1954 : l'emotainment nasce con Oggi è ancora domenica : Il treno dei desideri, Carramba che sorpresa o C'è posta per te: questi sono solo alcuni dei titoli che rientrano nel genere televisivo che conquista l'emozione del telespettatore, non a caso il suo nome è emotainment. Ma da dove nasce tutto ciò? Prima che questo tipo di tv venisse sdoganato e sbandierato a tutti gli effetti facciamo un salto nell'anno in cui è nata la Rai.E' lunedì 24 maggio 1954 alle 21.20 sul Canale Nazionale (poi ...

È successo in TV - 23 maggio 1992 : in onda Scommettiamo che...? nonostante la tragedia (VIDEO) : 23 maggio 1992, una data a noi purtroppo nota. In prima serata su Rai1 va in onda l’ultima puntata della seconda edizione di Scommettiamo che…?, il fortunato show condotto da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci. La trasmissione diretta da Michele Guardì (che visto il successo sarà promossa quello stesso anno al sabato sera autunnale con abbinamento alla Lotteria Italia) ha preparato una ricca serata finale con numerose scommesse e ospiti.Quello ...

È successo in TV - 21 maggio 2002 : Dennis Fantina vince la prima edizione di Amici (VIDEO) : #21maggio 2002 - Dennis Fantina vince la prima edizione di Saranno Famosi/Amici.⭕ Pillola #VeryNormalTRASH ⭕ pic.twitter.com/WOjcL6SEX7 — lallero (@SeeLallero) May 21, 2018 Facciamo un salto di ben 17 anni e approdiamo con la nostra macchina del tempo nella stagione televisiva 2001-2002. Su Italia 1 (e solo su Italia 1) è in onda l'epilogo della prima edizione di Amici chiamata allora Saranno famosi.prosegui la letturaÈ successo ...

Amici 2019 - oggi - lunedì 2 maggio : ecco cosa è successo nel daytime : Torna l’appuntamento con il daytime della diciottesima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi.

È successo in TV - 20 maggio 1988 : si conclude il ciclo di telefilm dedicati a Licia (VIDEO) : Love me Licia, Licia dolce Licia, Teneramente Licia e infine Balliamo e cantiamo con Licia. 'Altro che Game of thrones' verrebbe da dire ai più nostalgici, era questa la vera ossessione nella seconda metà degli anni '80. In coincidenza con l'ultima puntata della fortunata serie tv statunitense, 31 anni fa andava in onda su Italia 1 l'ultima puntata della quarta e ultima serie dedicata a Licia (interpretata da Cristina d'Avena), la cantante ...

È successo in TV - 19 maggio 2009 : Si apre il club di Glee (VIDEO) : Uno dei maggiori successi in fatto di serie TV è sicuramente Glee, della quale oggi vi parliamo nel nostro consueto appuntamento con le curiosità e gli eventi accaduti nel passato in questa giornata. Siamo nel 2009, anno fortunato per Fox che decide di inaugurare una serie dedicata alla musica ideata da Ian Brennan, Brad Falchuk, Ryan Murphy (già dietro le quinte del popolare Nip/Tuck).Will Schuester (interpretato da Matthew Morrison), ...

È successo in TV - 18 maggio 2017 : Facciamo che io ero...Virginia Raffaele! (VIDEO) : Rai 2 negli ultimi anni ha tenuto distante il puro varietà, vuoi per un'identità da distinguere con la prima rete 'madre' degli show più classici, vuoi per scelte giunte dai piani alti di Viale Mazzini. Nel 2017 però c'è qualcosa che per quattro settimane cambia tutto e attira l'attenzione del pubblico popolare: l'arrivo di Virginia Raffaele.Forte del successo avuto grazie a Quelli che il calcio (2010-2013), Sanremo (2016), Amici (2015), ...

È successo in TV - 17 maggio 1994 : Tutte donne meno io con Pippo Baudo : Oggi curiosiamo in un anno d'oro per la Rai e per Pippo Baudo, il 1994. Una stagione televisivia a 360 gradi per un pilastro del piccolo schermo: Sanremo, varietà e impegni extra.L'instancabile conduttore già impegnato al sabato sera di Rai1 con il programma Tutti a Casa, conduce sempre sulla prima rete Rai la prima puntata di Tutte donne meno io dal Teatro 13 di Cinecittà, uno spettacolo dedicato alle donne e al mutare del ruolo ...

È successo in TV - 14 maggio 1983 - Rai 1 inaugura Serata d'Onore (VIDEO) : Oggi torniamo ad occuparci di grandi varietà, siamo nella metà del 1983 quando su Rai 1 uno dei pionieri dello show made in italy: Pippo Baudo, prossimo ai festeggiamenti che Rai 1 sta organizzando per il mese di giugno. Per lui arriva la conduzione di Serata d'Onore, iniziato negli anni '80 e terminato con un'ultima edizione ndel 2008.Le prime due edizioni (1983 e 1986) vennero trasmesse da Rai 1 da Montecatini Terme come varietà ...

È successo in TV - 12 maggio 1995 : il piccolo schermo sconvolto dalla scomparsa di Mia Martini (VIDEO) : Domenica Rita Adriana Bertè, questo era il vero nome di Mia Martini. In una storia fatta di successi musicali (da piccolo Uomo, Minuetto, Almeno tu nell'universo, Gli uomini non cambiano giusto per citarne alcuni) e ombre subìte tra vita privata e professionale, la sua scomparsa improvvisamente ferma l'Italia davanti ai telegiornali (video in alto) che, sommessamente, diramano la drammatica notizia.Domenica 14 maggio 1995, dopo che per diversi ...