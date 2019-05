Dramma al luna park: bimbo di 7 anni cade giù dalle montagne russe, gravissimo

(Di venerdì 31 maggio 2019) Terribile incidente in un parco divertimenti britco nei pressi della città di Ripon, nella contea inglese del North Yorkshire. Un bambino di soli 7che era salito su una carrozza di alcune piccoleè improvvisamente caduto giù da diversi metri di altezza rimanendo gravemente ferito. L'episodio giovedì nel parco a tema Lightwater Valley Themenoto per essere la casa dellepiù lunghe d'Europa. Il ragazzino era arrivato con i propri genitori per una giornata di divertimento e stava facendo un giro su un'attrazione del parco permessa ai bimbi della sua età quando si è consumata la tragedia. Per motivi ancora tutti da accertare, il piccolo è caduto da un'altezza di circa sei metri rimanendo immobile sul selciato. Ora è ricoverato in condizioni critiche.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...