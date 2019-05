Dragon Ball Super | Majin Bu mostra la sua nuova tecnica contro Moro

Ho ucciso per difesa e mi manca Dragon Ball! Le parole di Igor il russo dal carcere : Nel'intervista Libero è freddo e determinato, nelle parole di Igor non emerge segno di pentimento per le morti che ha causato : "Ho ucciso per difesa, quando vengo attaccato reagisco"... adesso una sola cosa gli manca, guardare Dragon Ball. Norbert Feher Ezechiele, conosciuto in Italia come Igor il russo, spiega così le uccisioni, per le quali è stato condannato all'ergastolo in Italia. Ora si trova in Spagna, sel carcere di massima ...