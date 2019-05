“Dov’è Lilli Gruber?” Al suo posto Floris | il motivo dell’assenza salta fuori ora

caffeinamagazine

(Di venerdì 31 maggio 2019) Giovannia Otto e mezzo. E chi se lo aspettava? Dal 2008, subito dopo il telegiornale, a tenere compagnia al pubblico di La7 èGruber. Una presenza fissa e autorevole nel palinsesto della settima rete che ieri sera i telespettatori non hanno trovato in onda. “Buonasera, benvenuti a Otto e mezzo. Non ho sbagliato sedia, siamo d’accordo conGruber, che è all’estero per un impegno e che ritroverete sabato sera”, ha detto Giovanninei panni del sostituto temporaneo. Il giornalista ha presentato subito gli ospiti Carofiglio, Scanzi e Sallusti per poi aprire il dibattito dal titolo “Di Maio salvato dai click“. Come mai la padrone di casa era assente? Nessun cambio di conduzione, nessun problema con l’azienda di Urbano Cairo e nemmeno un malanno di stagione. La giornalista, come detto da, si trova all’estero più precisamente in Svizzera, aMontreux, dove dal 30 ...

