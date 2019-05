Dopo la poesia | è l' arte l' arma usata per coprire le svastiche a Fiumicino

huffingtonpost

(Di venerdì 31 maggio 2019) “Il Quarto Stato” di Pellizza da Volpedo, la “Primavera” di Botticelli, la “Crocifissione di San Pietro” di Caravaggio, la “Creazione di Adamo” l’affresco di Michelangelo nella Cappella Sistina, ma anche opere di Magritte, Van Gogh, Modigliani, Dalì, Klimt ed altri ancora. Nuovo colpo di scena anella “messaggistica” di Street Art ad opera di anonimi, comparsa sui muri della città.i sonetti di poeti che hanno coperto lei manifesti con le opere dei celebri pittori hanno invaso la città sul litorale romano, senzasimboli nazisti o fascisti.Quasi a significare un messaggio culturale più trasversale e non “contro”: l’, nelle varie forme, utilizzata dagli ignoti autori, che potrebbero essere dei giovani, per lanciare una campagna, non come ...

