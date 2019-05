Domani la finale di Champions | sull’aereo per Madrid uno steward sbeffeggia la sua

sportfair

(Di venerdì 31 maggio 2019) Episodio davvero insolito sul volo perin vista delladiLeague di: unobianconerola sua Juventus Si disputeràla finalissima diLeague, tra Tottenham e Liverpool. La Juventus non è riuscita ad arrivare fino in fondo, nonostante l’arrivo di Cristiano Ronaldo, lasciando l’amaro in bocca a tutti i suoi tifosi. Tra coloro che non hanno apprezzato l’eliminazione della squadra bianconera c’è anche unodiventato oggi famoso per il curioso annuncio in volo prima dell’atterraggio a. “Tra mezz’ora circa atterreremo a. Non perdetevi sulla vostra sinistra lo stadio Wanda Metropolitano, teatrodelladiLeague. Ci sono tutti tranne la Juve“, ha detto Roberto Naglieri,di Ryanair, all’atterraggio del volo partito ...

