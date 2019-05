ilgiornale

(Di venerdì 31 maggio 2019) Davide Brullo L'autore di «Il ragazzo» spiega la sua visione del mondo: «Sono idealista e pessimista» Per metà Mowgli, il fanciullo della giungla, per metà Kaspar Hauser, il ragazzo venuto dal nessundove che mise in crisi le sorti progressive della civiltà ottocentesca. Piuttosto, io me lo figuro con il viso di Dino Campana, e questo romanzo, Il ragazzo (Fazi, pagg. 520, euro 20) che ci tragitta nelle cavità di una vita senza nome (ispirato l'incipit: «Persino l'invisibile e l'immateriale hanno un nome, ma lui non ce l'ha. O almeno non è iscritto da nessuna parte, su nessun registro né su un qualsivoglia atto ufficiale. Neppure fra i recessi della memoria di un prete di una qualche parrocchia»), sembra l'anguria onirica di Dino, il prodigioso sogno del poeta elettrificato. Siamo nel 1908, scena iniziale di prepotente commozione (il ragazzo ha la madre in spalla, cerca il ...

Italia_Notizie : 'Dobbiamo imparare a essere soli insieme per vivere un po' meglio' - GasbarroCecilia : RT @franciungaro: @emanuelaronzoni Se ci prendiamo per mano, questa luce aumenta esponenzialmente perché è la #luce delle #emozioni e dobbi… - chiru_daniela : RT @franciungaro: @emanuelaronzoni Se ci prendiamo per mano, questa luce aumenta esponenzialmente perché è la #luce delle #emozioni e dobbi… -