Diretta Cesena Lecco | risultato finale 0-2 | | Capogna trascina i suoi in finale!

Diretta Cesena-Lecco Poule Scudetto Serie D - il successo vale la Finale al Renato Curi : Tutto pronto per la semiFinale della Poule Scudetto di Serie D: in programma questo pomeriggio allo stadio Enzo Blasone di Foligno, con fischio di inizio previsto per le ore 15.30, il match Cesena-Lecco, sfida che può valere la Finale della competizione organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, che si disputerà allo stadio Renato Curi domenica prossima. Il regolamento prevede che, in caso di parità, per decretare la vincente che avrà diritto ...