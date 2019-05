DIRETTA Cesena-Lecco Poule Scudetto Serie D | il successo vale la Finale al Renato Curi

Blastingnews

(Di venerdì 31 maggio 2019) Tutto pronto per la semidelladiD: in programma questo pomeriggio allo stadio Enzo Blasone di Foligno, con fischio di inizio previsto per le ore 15.30, il match, sfida che puòre ladella competizione organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, che si disputerà allo stadiodomenica prossima. Il regolamento prevede che, in caso di parità, per decretare la vincente che avrà diritto di accedere al turno successivo verranno disputati i tiri di rigore: cresce l'attesa per conoscere la prima finalista del mini torneo diD, che andrà ad affrontare la vincente dell'altra semi, quella tra Avellino e Pergolettese, in programma alle ore 18.30 allo stadio Pietro Barbetti di Gubbio....

