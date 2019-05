Di Lorenzo ha firmato | la sua giornata in città | i dettagli

forzazzurri

(Di venerdì 31 maggio 2019) Giovanni Diè un nuovo giocatore del Napoli. Il terzino classe ’93, dopo aver sostenuto le visite mediche ieri a Roma si è recato a Napoli e da pochi minuti ha lasciato l’hotel Vesuvio dove hail contratto con la sua nuova squadra. Presente anche il suo agente che gestisce anche Veretout (oltre a Hysaj, Mario Rui, Grassi) e quindi potrebbero esserci stati ulteriori contatti. Il giocatore non ha rilasciato dichiarazioni, se non il classico “Forza Napoli” di rito. Si attende l’annuncio del club. Leggi anche : Mercato Napoli, l’agente di Veretout: “Se lui vuole farò di tutto per portarlo in azzurro. Lascerà la Fiorentina” Gasperini: “Napoli su Castagne? Avviso ai naviganti: non avvicinatevi all’Atalanta…” Chiariello: “Solito scetticismo che riporta indietro nel tempo, Diottimo calciatore” Napoli-Veretout, Gazzetta: “Accordo ...

SiamoPartenopei : Di Lorenzo ha firmato: ha lasciato l'Hotel Vesuvio con un 'Forza Napoli' e si attende l'ufficialità - tuttonapoli : Di Lorenzo ha firmato ed ha lasciato l'Hotel Vesuvio, solo un 'Forza Napoli' e si attende l'ufficialità - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO - L'agente di Veretout: 'Se il Napoli lo vorrà, faremo di tutto per portare Jordan lì, Corsi ha firmato per la… -