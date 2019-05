Dennis Fantina | All Together Now Dopo Saranno Famosi | Sopravvivo con la

Dennis Fantina - il primo vincitore di “Amici” torna come concorrente da Michelle Hunziker : “Ho due figli e sono disoccupato” : sono passati 19 anni da quando nel 2001 vinse la prima edizione di “Saranno Famosi“, il talent show di Maria De Filippi conosciuto oggi con il nome di “Amici“, e oggi Dennis Fantina è tornato come concorrente a “All Together Now“, il talent di Michelle Hunziker perché, ha rivelato: “Ho due bambini, sono disoccupato e sopravvivo con la musica”. Oggi Dennis Fantina ha 41 anni e, ha spiegato, le cose ...

All Together Now - Dennis Fantina (vincitore di Amici/Saranno Famosi) in gara : 92 punti per lui : "Mi piacciono i brizzolati..." o "Ma chi è?", questo uno dei primi commenti all'arrivo del primo vincitore di Amici, quando ai tempi si chiamava ancora Saranno Famosi.""Non è che abbia fatto molta strada, però..." un'altra riflessione, quando si è capito che si trattava di Dennis Fantina.prosegui la letturaAll Together Now, Dennis Fantina (vincitore di Amici/Saranno Famosi) in gara: 92 punti per lui pubblicato su TVBlog.it 30 maggio 2019 ...