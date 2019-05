Delfino trovato morto con un tubo della doccia di 60 centimetri incastrato nell’esofago

scienze.fanpage

(Di venerdì 31 maggio 2019) I veterinari del Fish and Wildlife Research Institute hanno estratto un lungodi plastica dall'esofago e dallo stomaco di un giovanesu una spiaggiaFlorida. Non è ancora sicuro se l'oggetto sia la causamorte, ma è ritenuto molto probabile. La plastica è una delle principali minacce per i cetacei odontoceti.

ArchCmc : Delfino trovato morto sulla Terza spiaggia a Golfo Aranci | - Sardegna24ore : Delfino trovato morto a Golfo Aranci, carcassa in stato di decomposizione -