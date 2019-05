Darwin di Donatello 2019 | ospiti e anticipazioni puntata speciale di stasera

termometropolitico

(Di venerdì 31 maggio 2019)didiOggi 31 maggioalle 21.20 su Canale 5 andrà in onda Ciao. Il programma televisivo, condotto da Paolo Bonolis in compagnia di Luca Laurenti, giunge ad una nuova ed entusiasmanteche sarà però diversa dalle altre. In questi mesi lo show ha rallegrato il venerdì di milioni di spettatori trascinati dal suo clima allegro e spensierato. Abbiamo infatti seguito le imprese dei concorrenti tra viaggi nel tempo, sfilate, prove di coraggio e dibattiti semiseri. La trasmissione, come prevedibile, ha riscosso ottimi risultati d’ascolto grazie anche alle esilaranti gag comiche dei presentatori. Ma chi saranno i protagonisti dia Ciaodi Ciaoe Madre Natura Poche ore ci separano dall’appuntamentodi Ciao ...

gloyasmine : RT @StefanoJurgens: Questa sera a Ciao Darwin vengono assegnati i Darwin di Donatello State con noi... - 84Sandroneee : RT @StefanoJurgens: Questa sera a Ciao Darwin vengono assegnati i Darwin di Donatello State con noi... -