Dark Crystal | ecco il teaser della nuova serie animata fantasy

The Dark Crystal : Age of Resistance - dal film alla serie in streaming : Nel 1982 quando uscì nelle sale The Dark Crystal fu un successo mondiale, era un film rivoluzionario quello firmato da Jim Henson che volle fare un fantasy cupo usando per il suo mondo fantastico burattini e pupazzi. Ora grazie a Netflix è stata realizzata una serie intitolata The Dark Crystal: Age of Resistance, ambientata anni prima gli eventi della pellicola, ma sempre nel mondo fantastico di Thra. Il nuovo show è prodotto da Netflix e sarà ...

Dark Crystal : la Resistenza – teaser e locandina della serie Netflix : Netflix annuncia il teaser e la locandina di Dark Crystal: la Resistenza, disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo da venerdì 30 agosto 2019. Questa nuova serie tv originale riporta il pubblico nel mondo di Thra, dando vita ad una nuova avventura. Quando tre Gelfling scoprono l’orribile segreto che si cela dietro il potere degli Skeksis, partono per un viaggio epico con l’obiettivo di alimentare il fuoco della ribellione in tutto ...