Danilo Petrucci MotoGP | GP Italia 2019 | “Buon feeling con la moto | ma i nostri avversari

(Di venerdì 31 maggio 2019) Si è aperto con un buonissimo terzo posto nella classifica combinata delle prime due sessioni di prove libere il weekend del Mugello per, staccato di 131 millesimi dalla miglior prestazione assoluta di Bagnaia. Il 28enne nativo di Terni ha evidenziato una buona competitività specialmente sul giro secco alla guida di una Ducati ufficiale ancora non perfetta dal punto di vista del set-up come può testimoniare anche l’11° tempo del compagno di squadra Andrea Dovizioso., quinto nella classifica del Mondiale a -38 dalla vetta, è reduce dal primo podio stagionale ottenuto a Le Mans ed ora è chiamato a dare continuità alle prestazioni messe in mostra in Francia per lottare costantemente per il podio. Il pilota umbro classe 1990 ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine della giornata in pista, esprimendo le proprie sensazioni ...

