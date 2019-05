Dalla Francia | la Juventus avrebbe presentato un' offerta per Ndombele

LIVE Motocross - GP Francia 2019 in DIRETTA : Gajser vola in testa in gara-2 - Cairoli caduto è 18° a 10' Dalla conclusione : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle due manche del Gran Premio di Francia 2019 della MXGP. Il Mondiale Motocross è pronto a scrivere il suo settimo capitolo, al termine di un filotto (comprendente anche Lombardia e Portogallo) che chiudono tre settimane davvero intense. In questo primo scorcio di campionato il duello tra il nostro Tony Cairoli e lo sloveno Tim Gajser ha impreziosito un campionato che, anche in questo fine settimana, è ...

Juventus scatenata - no a De Ligt. C’è l’accordo : il nuovo difensore arriva Dalla Francia : Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport” e come confermato da altri colleghi della carta stampa. Marquinhos Juventus potrebbe rappresentare un accostamento reale. Il centrale del PSG, ex Roma, sarebbe stato individuato da Paratici come rinforzo ideale in vista della prossima stagione. Giocatore roccioso, caparbio e abile ad interpretare al meglio, sia il […] More

Moto3 - Risultato GP Francia 2019 : John McPhee vince di un soffio su Dalla Porta - terzo Canet - out Antonelli : Dopo la pole position arriva anche la vittoria per il britannico John McPhee (Honda Petronas) nel Gran Premio di Francia 2019 di Moto3. Il pilota con il numero 17 sul cupolino centra a Le Mans il suo secondo successo in carriera alla gara numero 122, dopo un bellissimo finale nel quale ha avuto la meglio di ben 11 compagni di fuga. Alle sue spalle, ad appena 106 millesimi, il nostro Lorenzo Dalla Porta (Honda Leopard) l’ultimo a mollare la ...

Moto3 – Dalla Porta ci prova a Le Mans - ma il Gp di Francia è di McPhee : podio con dedica al padre di Biaggi per Canet : McPhee si aggiudica il Gp di Francia di Moto3: ottimo secondo posto per Dalla Porta La domenica di gara del Gp di Francia è iniziato in maniera spettacolare: la gara di Moto3 ha regalato delle emozioni incredibili, tra terribili spaventi, tante cadute e battaglie. A spuntarla, alla fine, è stato un ottimo McPhee, che ha avuto la meglio su un bravissimo Dalla Porta, secondo. Terzo posto per Canet: lo spagnolo si è preso un buon podio ...

LIVE Moto3 - GP Francia 2019 in DIRETTA : Suzuki prova ad allungare - Arbolino - Migno e Dalla Porta in lotta per la vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della domenica del Gran Premio di Francia 2019 della Moto3. Sullo storico e splendido circuito di Le Mans la classe più leggera è pronta per il suo quinto appuntamento di un campionato quanto mai combattuto e imprevedibile. La giornata sulla pista della Sarthe, dove tra circa un mese si correrà la celebre 24 Ore di Le Mans, prenderà il via alle ore 8.40 con il warm-up, gli ultimi 20 minuti a disposizione ...

Marc Marquez partirà Dalla pole position nel Gran Premio di Francia di MotoGP : Il pilota spagnolo della Honda Marc Marquez partirà dalla pole position nel Gran Premio di Francia di MotoGP, quinta gara del Motomondiale in programma domani pomeriggio sul circuito Bugatti di Le Mans. Nelle qualifiche di sabato ha fatto registrare il

Moto3 - Risultato FP1 GP Francia 2019 : Gabriel Rodrigo il migliore - insidiato da Arbolino e da Dalla Porta. Indietro Canet - Fenati ed Antonelli : E’ l’argentino Gabriel Rodrigo (Koemmerling Gresini Moto3) il migliore del primo turno di prove libere del quinto round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato di Le Mans (Francia) il centauro sudamericano l’ha spuntata nel solito confronto serrato della minima cilindrata, con il tempo di 1’42″954. Il pilota della Honda ha preceduto il duo di italiani formato da Tony Arbolino (Honda – VNE Snipers) e da ...

Moto3 - Risultato FP1 GP Francia 2019 : Gabriel Rodrigo il migliore - insidiato da Arbolino e Dalla Porta. Indietro Canet - Fenati ed Antonelli : E’ l’argentino Gabriel Rodrigo (Koemmerling Gresini Moto3) il migliore del primo turno di prove libere del quinto round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato di Le Mans (Francia) il centauro sudamericano l’ha spuntata nel solito confronto serrato della minima cilindrata, con il tempo di 1’42″954. Il pilota della Honda ha preceduto il duo di italiani formato da Tony Arbolino (Honda – VNE Snipers) e da ...

Hazard saluta il Chelsea - Dalla Francia l’indiscrezione : accordo raggiunto con una squadra spagnola : L’Equipe non ha dubbi: Hazard dirà addio al Chelsea per giocare al Real Madrid. L’ufficialità dopo la finale di Europa League del 29 maggio Eden Hazard giocherà nel Real Madrid la prossima stagione. E’ quanto scrive L’Equipe, secondo cui il club di Florentino Perez ufficializzerà l’acquisto del talento belga dal Chelsea dopo la finale di Europa League tra i Blues e l’Arsenal in programma il 29 maggio a ...

Dalla Francia : rissa sfiorata tra Neymar e Draxler. Ma il PSG smentisce : Un'altra stagione senza acuti, per il Paris Saint-Germain, che ha vinto il campionato senza troppe difficoltà ma non è riuscito a fare strada né in Champions League né nelle coppe nazionali. L'ultima ...

Trova in mare una bottiglia di plastica con quattro messaggi all’interno. Aveva viaggiato Dalla Francia alla Sicilia : Roberto Chifari L’incredibile scoperta di un bambino di 13 anni che ha Trovata a Petrosino, nel trapanese, una bottiglia con quattro messaggi scritti da una ragazza francese Mario ha 13 anni e ha fatto un’incredibile scoperta. Nel mare del suo paese a Petrosino, in provincia di Trapani, ha Trovato una bottiglia. All’interno c’erano quattro messaggi scritti a mano da una ragazzina francese che Aveva lasciato andare la bottiglia da ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia sconfitta Dalla Francia - ma qualificata alla fase successiva : Seconda sconfitta per l’Italia nelle Qualificazioni ai Mondiali di Basket 3×3 in corso a San Juan, Porto Rico. Gli azzurri sono stati battuti per 19-14 dalla Francia, chiudendo la fase a gironi al terzo posto nel gruppo A e centrando in questo modo la qualificazione gli spareggi. Il quartetto composto da Alessandro Corno, Matteo Grampa, Aristide Landi e Daniele Sandri affronterà ora la seconda classifica del gruppo B (ore 22.15). Gli ...

Se il Genio di Vinci viene snobbato in Italia e "adottato" Dalla Francia : ... che in quanto affresco non potevamo prestarlo, almeno quello, ai francesi, chiuso il primo maggio per mancanza di custodi nonostante migliaia di prenotazioni da tutto il mondo per visitarlo. Penso ...

Roma-Qatar : conferme Dalla Francia - ma Pallotta smentisce : Trattativa Qatar Roma – Non accennano a placarsi le voci di un interessamento per la Roma da parte della Qatar Sports Investments. Come riporta l’ANSA, a rilanciare la voce di trattative in corso del fondo che fa capo all’emiro Al Khelafi, già proprietario del Paris Saint-Germain, per l’acquisto del club giallorosso, è il quotidiano francese […] L'articolo Roma-Qatar: conferme dalla Francia, ma Pallotta smentisce è stato ...