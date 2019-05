Conte è il nuovo allenatore dell’Inter! La bordata della Curva Nord | “non siamo la

Antonio Conte nuovo allenatore dell'Inter : ora è ufficiale : Il tweet è arrivato alle 6 del mattino, ore italiane. Antonio Conte sarà il nuovo allenatore dell'Inter. A ufficializzarlo è appunto il club nerazzurro. «Ad Antonio il...

Inter-Conte - è ufficiale : l’ex allenatore della Juve e della Nazionale è il nuovo tecnico. “Riporterò il club dove merita” : Antonio Conte è il nuovo allenatore dell’Inter. C’è il sigillo dell’ufficialità sulla trattativa che ha portato il tecnico leccese ad essere la prossima guida dei nerazzurri. Ha firmato un contratto triennale per una cifra che si aggirerebbe attorno ai 9 milioni di euro a stagione. È da lui che il club vuole ripartire per dare la caccia alla Juventus, che di Conte è stata la ‘casa’ da giocatore e soprattutto da ...

Antonio Conte è nuovo allenatore Inter : 7.20 L'Inter ufficializza l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra: a lui "il più caloroso benvenuto nella nostra grande famiglia", scrive la Società sul suo sito web. "Inizia un nuovo capitolo della mia vita, sono entusiasta".Così Conte,nella sua veste di allenatore. "Cercherò con il lavoro di ricambiare tutta la fiducia che presidente e dirigenti hanno riposto in me". "Ho scelto l'Inter per la società,per la serietà e l'ambizione ...

Antonio Conte è il nuovo allenatore dell'Inter : L’Inter ufficializza l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra: a lui “il più caloroso benvenuto nella nostra grande famiglia”, scrive la società sul suo sito web.“Inizia un nuovo capitolo della mia vita, sono entusiasta”: così Antonio Conte, nuovo allenatore dell’Inter. “Cercherò con il lavoro di ricambiare tutta la fiducia che il presidente e i dirigenti ...

Le notizie del giorno – I dubbi di Mihajlovic e il nome nuovo per la panchina del Bologna - la prima mossa di Conte e il siparietto Sarri-Lichtsteiner : dubbi Mihajlovic E nome panchina Bologna – Sono ore calde in casa Bologna, il club rossoblu ha disputato una seconda parte di stagione impressionante con Mihajlovic in panchina ed adesso sta programmando il futuro. Negli ultimi giorni è andato in scena un incontro tra la dirigenza ed il serbo, l’allenatore si è preso qualche giorno per comunicare (APPROFONDIMENTO) prima mossa Conte – Ha le idee chiare Antonio Conte. L’ultima ...

Chiellini show : il nuovo allenatore della Juventus - il “dispiacere” provocato da Conte e su Pogba… : Giorgio Chiellini ha parlato della sua Juventus in queste calde ore che precedono l’annuncio di quello che sarà il nuovo allenatore Giorgio Chiellini è convinto, alla Juventus arriverà un grande allenatore. Il calciatore bianconero ne ha parlato quest’oggi a Tuttosport, dimostrando di fremere per conoscere il nuovo profilo che siederà sulla panchina juventina dopo l’addio di Massimiliano Allegri: “Sono serenissimo, ...