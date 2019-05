Cittadella vicino al sogno Serie A La vittoria granata dei playoff a 1 30 su Sisal

calcioweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2019) Dopo il 2-0 realizzato al Verona nella gara di andata, ilaccarezza ildella sua prima storica promozione inA. Ai gialloblù invece, servirà la partita perfetta per ribaltare la sentenza dell’andata e, considerando la migliore posizione in classifica, agli scaligeri per essere promossi basterà vincere con lo stesso scarto. Un’impresa che non sembra impossibile ma che, per i bookmaker diMatchpoint, è in salita: gli uomini di Aglietti sono sì favoriti nel match, a 1.90 con il successo di Venturato a 4.25 e il pareggio a 3.40, ma nelle quote sul Vincente deicomandano i, a 1.30. Il ritorno del Verona nella massimainvece, si gioca a 3.50. A credere nell’impresa dei gialloblù sono gli scommettitori, l’80% ha infatti puntato sulla loro promozione. È stato grande protagonista dell’andata, Davide Diaw, autore della doppietta che ...

