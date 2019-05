Chi è l’ex moglie di Osvaldo Elena Braccini, il super favorito di Ballando

Ma non sono stati anni facili. Il calciatore, già padre di Gianluca, avuto dalla prima moglie Ana, dopo la rottura con Elena ha avuto un quarto figlio dalla relazione con Jimenia Baron. E mentre Osvaldo continuava la sua vita, Elena raccontava di come, per lei e le sue figlie, il calciatore fosse praticamente sparito. C’è voluta una magia per far tornare sereni i rapporti tra Dani Osvaldo e la sua famiglia italiana. Una magia che ha saputo fare Milly Carlucci e l’impegno di Dani a Ballando con le Stelle.



Lui stesso in una clip del programma aveva dichiarato: "Sono felicissimo di essere qui, perchè sono ora vicino alle mie figlie, le posso vedere spesso e questa è la cosa più bella per me." Anche Elena Braccini ha ammesso che è stato proprio grazie all’avventura in Ballando con le Stelle, che si è potuta riavvicinare al padre delle sue figlie. Osvaldo raggiunge da Roma spesso e volentieri Elena e le bambine. E stasera, insieme alla mamma, finalmente più serena, Victoria e Maria Helena saranno incollate alla televisione, a tifare quell’ irresistibile rubacuori che è il loro papà.

