Champions | klopp | non ci sono favorite | col Tottenham sarà battaglia

Klopp in conferenza per la finale di Champions «Siamo qui perché vogliamo vincere» : Jurgen Klopp, nella conferenza stampa alla vigilia della finalissima di Champions tra Liverpool e Tottenham. Chi è il favorito? «Difficile dirlo. Abbiamo vinto due partite contro di loro, per 2-1. Mi piacerebbe rifare quanto fatto col Barcellona. Il Tottenham è molto forte e ha tanta qualità. Dipenderà anche dal clima, sembra che farà molto caldo e potrebbe influire» Si arriverà ai rigori? «Può essere una possibilità» La differenza dalle altre ...

Finale Champions – Klopp ironizza e risponde a Guardiola : Il Corriere dello Sport ha pubblicato un’intervista dell’allenatore tedesco Jurgen Klopp, manager del Liverpool. I reds tra pochi giorni giocheranno la seconda Finale di Champions consecutiva. Finale Champions League – Jurgen Klopp tenta di alleggerire il carico emotivo puntando sull’ironia: “Questa volta abbiamo anche esperienza” Finale e futuro A pochi giorni dalla Finale in programma al Wanda ...

Klopp sulla finale di Champions League : “Speriamo che la terza volta sia quella buona” : Jurgen Klopp sabato proverà a sfatare il suo personale tabù. quella contro il Tottenham sarà la terza finale Champions. Le sue parole in un’intervista a Uefa.com: “Un proverbio tedesco dice: ‘La terza volta è quella buona‘. Al Mainz ho mancato la promozione due volte e l’ho conquistata alla terza. Speriamo che valga anche per la Champions League”. Dopo le sconfitte con Borussia Dortmund nel 2013 e ...

Allenatore Juventus - Klopp è sempre più vicino e porta 2 colpi pazzeschi : ecco l’11 bianconero per l’assalto alla Champions League [FOTO] : 1/14 Allenatore Juventus ...

Juventus - Jurgen Klopp è il nuovo allenatore ideale : geigenpressing - gol e spettacolo per puntare alla Champions : Juventus alla ricerca del nuovo allenatore ideale,il miglior profilo è quello di Jurgen Klopp: idee tattiche, gol e spettacolo per dare l’assalto alla Champions League Il rinnovo di Massimiliano Allegri sembrava una formalità, ma il finale di stagione della Juventus ha portato con sè diverse spaccature che, giorno dopo giorno, hanno aperto una crepa impossibile da sanare. Il comunicato di venerdì ha messo il tutto nero su bianco: ...

Finali di Champions ed Europa League - è bufera sui biglietti : anche Klopp interviene a gamba tesa : Champions ed Europa League, la querelle sui biglietti delle due Finali sta montando in modo notevole a pochi giorni dalle gare Champions ed Europa League, le Finali fanno già discutere. L’oggetto del contendere è legato a prezzi e suddivisione dei biglietti per le gare di Madrid e Baku. Inizialmente la polemica è montata relativamente alla finale di Europa League, con un Klopp scatenato in conferenza stampa contro l’Uefa, ...

Liverpool - Mourinho : «La rimonta in Champions porta un solo nome : Klopp» : ROMA - Josè Mourinho , proprio una settimana fa, dopo il tonfo del Liverpool nell' andata della semifinale di Champions League contro il Barcellona , ai microfoni di beIN Sport non aveva risparmiato critiche nei confronti del tecnico degli inglesi Jurgen Klopp : ' Non ha vinto assolutamente nulla in tre anni e mezzo di Liverpool eppure ha la fiducia della società ed è ...

Champions League - dopo l’impresa del Liverpool i bookmakers puntano tutto su Klopp e soci : Champions League, un Liverpool sontuoso ha fatto fuori il Barcellona: adesso Klopp ed i suoi sono i favoriti per la vittoria finale È stato protagonista di una rimonta epica ed è normale che adesso sia il grandissimo pretendente alla conquista della Champions League. dopo il 4-0 con cui ha schiantato il Barcellona e conquistato la finale il Liverpool fa sognare i suoi tifosi anche nelle quote dei bookmaker. Gli analisti 888sport.it danno i ...

Champions League - Liverpool-Barcellona 4-0. I Reds di Jurgen Klopp in finale per la seconda volta consecutiva : Il Liverpool compie un’impresa. Nella semifinale di Champions League la formazione di Jurgen Klopp ha ribaltato il risultato dell’andata in cui aveva perso 3-0 contro il Barcellona di Lionel Messi. I Reds giocheranno così la seconda finale consecutiva del massimo trofeo continentale dopo la sconfitta di un anno fa contro il Real Madrid. L’avversario sarà il vincitore del match di stasera, mercoledì 8 maggio, tra Ajax ...

Champions - Liverpool-Barcellona 4-0 : super rimonta Reds - Klopp in finale : successo per davvero. Senza Firmino e Salah, ribaltando il 3-0 rimediato a Barcellona, il Liverpool va in finale di Champions League. Per Anfield un sogno a occhi aperti, quando tutto sembrava perso, ...

Champions League : Liverpool-Barcellona - Klopp sogna l'impresa : Tentare l'impossibile, fare come la Roma un anno fa. E' questo il compito che si è dato il Liverpool nella semifinale di ritorno di Champions che si gioca domani ad Anfield. All'andata a Barcellona i ...

Champions : Liverpool - doppia tegola per Klopp : ''Contro il Barcellona assenti Salah e Firmino'' : Liverpool - 'Contro il Barcellona non ci saranno Salah e Firmino'. L'annuncio è di Jurgen Klopp, costretto a rinunciare alle sue due stelle in attacco nella semifinale di ritorno di Champions League ...

Champions League : è già Barcellona Liverpool. Klopp : 'Il Camp Nou non è un tempio' : La Champions League si scalda per Barcellona-Liverpool , SPECIALE SEMIFINALI , che andrà in scena domani sera nella capitale catalana. E la sfida, che per qualcuno è la finale anticipata, ha ...

Champions League - il Barcellona carica l’ambiente ma Klopp risponde per le rime : la precisazione del tecnico : Energia, personalità e zero paura. Jurgen Klopp è conosciuto soprattutto per queste doti, oltre che per quelle tecniche che lo rendono attualmente uno dei migliori allenatori al mondo. Domani con il suo Liverpool sarà di scena al Campo Nou per l’andata della semifinale di Champions League contro il Barcellona. Ecco come il tecnico dei reds, ai microfoni di DAZN Germania, carica l’ambiente, anche in virtù del video ...