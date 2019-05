“Cerco lavoro di fatica per mio figlio bocciato | pagamento anche con baratto” | il post

meteoweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2019) E’ diventato virale sui social ilpubblicato sulla pagina Facebook “Cerco offroMonza e Brianza” da Salvatore, padre di un 16ennea scuola. «Cercoper mio. Preferibilmentedia 1 euro l’ora, per punizione a seguito di bocciatura. Solo periodo estivo.con baratto, del tipo lui lavora e io e mia moglie veniamo a mangiare (se si tratta di ristorazione)». Un padre come ce ne sarebbero bisogno tanti, che vuole dare una lezione alscolasticamente negligente e deludente. I commenti, nea dirlo, sono tanti tra approvazioni e critiche. In pochi minuti l’annuncio è stato commentato e condiviso da migliaia di persone, diventando virale. Pochi, in verità, i commenti solidali con l’adolescente e molti invece quelli ironici a ‘dalla parte’ del genitore. Tra i commenti ...

