Cavalieri del Lavoro | tra i nuovi anche Barilla e Lavazza Mattarella firma 25 nomine per

Luigi Di Maio - il senatore Morra lancia la cabina di regina : "Cinque Cavalieri della tavola quadrata" : In pieno caos dopo il crollo alle elezioni Europee, nel Movimento Cinque Stelle spuntano le proposte più fantasiose per decidere cosa farne sia di Luigi Di Maio come capo politico - perdente - sia dell'organizzazione stessa del Movimento. Tra le idee più originali c'è quella del presidente della Com

Nicola Morra : "Nuova cabina di regia M5s? Propongo di trovare 5 attivisti - i Cavalieri della tavola quadrata" : In vista dell’assemblea dei gruppi del Movimento 5 stelle, Nicola Morra guarda al futuro e immagina una nuova cabina di regia della compagine politica: “Il Movimento è dialogo e confronto. La mia proposta è di trovare 5 o più componenti del Movimento, scelti con tutti gli attivisti, in grado di trovare la sintesi fra tutti noi, eletti e non”. Il presidente della Commissione parlamentare antimafia continua: ...

Dame e Cavalieri nel gran ballo delle nomine Ue : Il gran ballo delle nomine per l'Europa che verrà si apre a Sibiu, fascinosa cittadina di origine sassone nel cuore della Transilvania. A due settimane dal voto delle europee, in un vertice pensato un anno fa per celebrare l'unita' dell'Europa dopo Brexit e che vede invece l'Unione ancora impantanata nella partita infinita con Londra, i 27 danno il via ufficiosamente alle trattative che entro l'estate dovranno portare alla riscrittura ...

Dame e Cavalieri nel gran ballo delle nomine Ue : Il gran ballo delle nomine per l'Europa che verrà si apre a Sibiu, fascinosa cittadina di origine sassone nel cuore della Transilvania. A due settimane dal voto delle europee, in un vertice pensato un anno fa per celebrare l'unita' dell'Europa dopo Brexit e che vede invece l'Unione ancora impantanata nella partita infinita con Londra, i 27 danno il via ufficiosamente alle trattative che entro l'estate dovranno portare alla riscrittura ...