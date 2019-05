TelevideoRai101 : Castelli: lettera era quella pubblicata - mesoada : @Mov5Stelle Ma 'questo lo dice lei' Castelli non è sottosegretario all'economia? E non si è accorta che c'erano i p… - RBoattini : @TopaM79 Ma una lettera così importante è stata scritta senza il placet della Castelli? Non posso crederci! -