Cantieri | Salvini querela sindacalista Cgil per frasi sul “regalo alle mafie” Landini

Conte revoca Siri. Salvini all’attacco : ora flat tax e Cantieri : A meno di dimissioni in extremis, per Armando Siri il redde rationem arriverà stamattina in Consiglio dei ministri, convocato alle 9.45. Secondo il copione preparato dal premier: Giuseppe Conte presenterà la proposta di revoca del sottosegretario leghista alle Infrastrutture, di concerto con il ministro competente Danilo Toninelli, e “sentirà” il Cdm, per poi trasmettere la richiesta al presidente della Repubblica per la ...

Salvini a Sputnik : mafia - Cantieri - no alla Turchia e sì alla Russia - : ... ovvero sia che le sanzioni contro la Russia siano inutili, se non dannose, per l'economia italiana e per la soluzione dei problemi che ci sono sul continente europeo. Puttosto che ipottizare l'...

Matteo Salvini - l'intervista a Libero : 'Su tasse e Cantieri ora si fa a modo mio' : L' economia però è un tema caldo: siamo sull' orlo del baratro? 'Questo lo sostiene sempre chi stava con Monti e la Fornero. Io sono soddisfatto di ciò che abbiamo fatto in dieci mesi di governo. Se ...

Qui comando io - parte seconda. Matteo Salvini su Libero : "Tasse e Cantieri - bisogna fare di più" : Si autodefinisce "l'uomo meno litigioso del mondo", ribadisce di badare "al solo, non alla forma", assicura che con i 5 stelle "andremo avanti, anche se qualcuno si fa venire i mal di pancia". Matteo Salvini su Libero mette però alcuni paletti per segnare la pista lungo cui si deve muovere il Governo gialloverde. In particolare su tasse e cantieri, "ora si fa a modo mio" è il titolo dell'intervista al vice premier leghista. Un po' ...

Infrastrutture - Salvini contro Toninelli : “Al ministero ragionano troppo sui Cantieri”. Fonti Mit : “Sbloccati tanti da Sud a Nord” : Botta, risposta e controrisposta su cantieri e Infrastrutture. Lega e Movimento Cinque Stelle discutono animatamente sulla rapidità con la quale si stanno sbloccando le opere. E nel mezzo finisce il ministero delle Infrastrutture, guidato dal pentastellato Danilo Toninelli, tirato in ballo dal vicepremier Matteo Salvini. Rispondendo a Luigi Di Maio, che aveva chiesto fatti e meno slogan, il leader della Lega ha detto: “Bado ai fatti, ...

