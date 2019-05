Canoa slalom | Europei Pau 2019 | assegnati i titoli a squadre Italia a secco | tre argenti

Canoa slalom - Europei 2019 : il medagliere. In testa la Francia - tre argenti per la Germania : Sono andate in scena le finali a squadre degli Europei di Canoa slalom: a Pau, in Francia sono stati assegnati i primi quattro ori della manifestazione, tutti in specialità non olimpiche, mentre le finali individuali (specialità olimpiche) andranno in scena nelle giornate di sabato e domenica. MEDAGLIERE GENERALE Europei Canoa slalom 2019 Squadre O A B Tot. Francia 1 1 0 2 Rep. Ceca 1 0 1 2 Gran ...

Canoa slalom - Europei 2019 : Sabattini - Borghi - De Gennaro e Ivaldi ottengono il pass per la semifinale : Buon inizio per gli azzurri nella seconda giornata di gare degli Europei di Canoa slalom, che si stanno svolgendo a Pau (Francia). Nella sessione mattutina quattro italiani si qualificano per la semifinale, due nel kayak maschile e altrettante nella canadese femminile. Questo pomeriggio si svolgeranno invece le finali a squadre di tutte le categorie. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio i risultati della mattinata. Partiamo dal C1 dove Chiara ...

Canoa slalom - Europei 2019 : programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara venerdì 31 maggio : Dopo le eliminatorie di ieri del C1 maschile e del K1 femminile con il passaggio in semifinale dei nostri Raffaello Ivaldi e Stefanie Horn, oggi va in scena la seconda giornata di gare agli Europei di Canoa slalom di Pau, in Francia: al mattino eliminatorie della canadese femminile con Elena Borghi, Chiara Sabatini e Marta Bertoncelli, e del kayak maschile con Giovanni De Gennaro, Zeno Ivaldi e Marcello Beda, mentre al pomeriggio ecco le finali ...

Canoa slalom - Europei Pau 2019 : Marta Bertoncelli e Chiara Sabattini in gara anche nel kayak : Siamo alla vigilia degli Europei di Canoa slalom, che scatteranno domani a Pau, in Francia, con le eliminatorie delle prime due gare individuali: notizia del giorno in casa Italia è l’iscrizione delle azzurre Chiara Sabattini e Marta Bertoncelli, non solo nella canadese, ma anche nel kayak, dove affiancheranno Stefanie Horn non solo nella prova individuale, ma anche in quella a squadre. Così i direttori tecnici Ettore Ivaldi e Daniele ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Lee Valley 2019 : i convocati dell’Italia. Dieci azzurri in Gran Bretagna : Domani partono gli Europei di Canoa slalom, eppure è già tempo di pensare alla Coppa del Mondo, che vivrà la sua prima tappa a Lee Valley, in Gran Bretagna, da venerdì 14 a domenica 16 giugno. Per la competizione britannica sono stati convocati 10 azzurri, con un paio di cambi rispetti alla formazione degli Europei. Nel kayak maschile Marcello Beda lascia spazio a Christian De Dionigi, mentre nella canadese femminile Chiara Sabattini sarà ...

Canoa : Europei Slalom. Azzurri in Francia per edizione di Pau : Canoa, Europei Slalom. Sara' la localita' di Pau, in Francia, ad ospitare dal 30 maggio al 2 giugno i Campionati Europei di Canoa slalom

Canoa slalom - Europei 2019 : i favoriti gara per gara. Grandi nomi al via - pronostici aperti : A partire da domani scatterà ufficialmente la stagione internazionale della Canoa slalom, e subito saranno in palio delle medaglie: a Pau, in Francia, fino a domenica 2 giugno si terranno gli Europei senior. Giovedì e venerdì sono in programma le eliminatorie, mentre sabato e domenica si disputeranno semifinali e finali delle gare individuali. Di seguito i favoriti gara per gara: K1 maschile Lo sloveno Peter Kauzer ha tutti i numeri per ...

Canoa slalom - Europei 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Giovanni De Gennaro e Stefanie Horn le punte : Saranno dieci gli azzurri in gara agli Europei di Canoa slalom, che si svolgeranno a Pau (Francia) da domani a domenica. Questa rassegna continentale sarà il primo grande evento della stagione e l’Italia è pronta a lasciare il segno e riscattare la delusione dello scorso anno, in cui non arrivarono medaglie. Andiamo quindi ad analizzare i convocati dell’Italia ai raggi X. KAYAK MASCHILE La squadra azzurra sarà guidata da Giovanni De ...

Canoa slalom - Europei 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Inizia ufficialmente la stagione internazionale della Canoa slalom, e subito sono in palio delle medaglie: a Pau, in Francia, da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno si terranno gli Europei senior. Giovedì e venerdì sono in Programma le eliminatorie delle gare individuali, e venerdì si terranno anche le finali a squadre, mentre sabato e domenica si disputeranno semifinali e finali delle gare individuali. Le finali saranno trasmesse in diretta ...

Canoa slalom - Europei 2019 : i convocati dell’Italia. Giovanni De Gennaro guida la spedizione tricolore a Pau : Gli Europei di Canoa slalom si avvicinano. A Pau (Francia) servirà precisione e coraggio per far bene e l’Italia vorrà farsi trovare pronta. E’ stata resa nota la squadra azzurra che sarà protagonista nella rassegna continentale dal 30 maggio al 2 giugno. Al termine delle due prove di selezione, Daniele Molmenti e Ettore Ivaldi hanno ufficializzato la rosa dei convocati che prenderà parte alla manifestazione. Saranno dieci gli atleti ...