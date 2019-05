Cannabis | no alla commercializzazione in Italia | cosa succede al settore?

vanityfair

(Di venerdì 31 maggio 2019) La legge non consente la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti «derivati dcoltivazione della». Fra questi l’olio, le foglie, le inflorescenze e la resina (le altre parti della pianta sono utilizzate per uso industriale: tessuti, carta ecc.). È la sentenza, attesa da tempo, della Cassazione, a sezioni unite penali. Ha decretato che commercializzare i prodotti derivati dlight è un reato. Sono a rischio le decine di negozi che vendono questi prodotti. Non è tutta la canapa coltivata che finisce sotto accusa. Resta lecita «unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole». In questo catalogo sono elencati i prodotti che possono essere commercializzati che hanno anche fini medici. I particolari arriveranno nelle prossime settimane quando saranno depositate le ...

