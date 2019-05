Cannabis light | stop della Cassazione alla vendita derivati Cosa succede ora

Cassazione - è reato commercio prodotti derivati da Cannabis light : Per la Cassazione , la legge non consente la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti " derivati dalla coltivazione della cannabis ", come l'olio, le foglie, le inflorescenze e la resina. A dirlo con chiarezza sono state le Sezioni Unite penali della Suprema Corte che hanno affrontato il nodo della ' cannabis light ' e quindi di riflesso quello dei negozi che vendono questo tipo di prodotti , arrivando alla conclusione che l'unica ...

È reato vendere la Cannabis light : Stop alla cannabis light. Per la Cassazione non è consentita per legge la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti “derivati dalla coltivazione della cannabis”, come l’olio, le foglie, le inflorescenze e la resina. La decisione della Corte si abbatte su un settore in netta crescita che aveva fatto, in tempi recenti, registrare un aumento di attività aperte in tutta Italia.