Cannabis light | Federcanapa | Sentenza non determina chiusura negozi

Vendere prodotti derivati dalla Cannabis light è reato - dice la Cassazione : (foto: LaPresse/ Claudio Furlan) I cannabis shop potrebbero essere presto costretti a chiudere. Le sezioni unite penali della Corte di Cassazione, presiedute dal presidente aggiunto Domenico Carcano, hanno stabilito che Vendere i prodotti derivanti dalla cannabis light è un reato. La sentenza è arrivata nell’ambito di un procedimento a carico di un commerciante di cannabis light nelle Marche. Il procuratore capo di Ancona aveva deciso di ...

Vendere Cannabis light è reato. Lo ha stabilito la Cassazione : È reato commercializzare i prodotti derivati dalla cannabis light. È la decisione presa questo pomeriggio dalle sezioni unite penali della Cassazione, presiedute dal presidente aggiunto Domenico Carcano. Il sostituto procuratore generale della Cassazione, Maria Giuseppina Fodaroni, aveva chiesto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. "Integrano il reato" previsto dal Testo unico sulle droghe (articolo 73, commi 1 ...

“Vendere infiorescenze e derivati è un reato”. Ecco la sentenza della Cassazione sulla Cannabis light : È arrivata la tanto attesa sentenza della Corte di Cassazione sulla cannabis light. Fumata, è il caso di dirlo, nera. Secondo l’interpretazione delle Sezioni Unite, la legge non consente la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti «derivati dalla coltivazione della cannabis», come l’olio, le foglie, le infiorescenze e la resina. ...

