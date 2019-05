Cannabis light | che cos' è e cosa si può fare legalmente in Italia

gqitalia

(Di venerdì 31 maggio 2019) La Cassazione ha decretato che commercializzare i prodotti derivati dallaè un reato. La decisione è stata presa il 30 maggio dalle Sezioni unite penali della Cassazione, organo preposto a decidere quando le singole sezioni sono in disaccordo tra loro. In merito alla questione della cosiddettasi erano già espresse, con interpretazioni contrastanti, la Quarta e la Sesta sezione della Cassazione. Se per la prima il commercio è vietato, per la seconda è lecito. Ora la sentenza: per la Cassazione, la legge non consente la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti «derivati dalla coltivazione della», come l'olio, le foglie, le inflorescenze e la resina. Il business dellaSi torna così sulla questione della, o depotenziata, e sul business crescente dei negozi che ...

alexbarbera : La Cassazione dice che i negozi legali di cannabis light sono illegali. E' l'Italia bellezza @LaStampa - TgLa7 : E' reato commercializzare i prodotti derivati dalla #cannabis light, come l'olio, le foglie, le inflorescenze e la… - fabiochiusi : Siamo tutti d'accordo che questa caccia alle streghe anti-cannabis light ha sfondato il muro del ridicolo, sì? Se… -