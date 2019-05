Cannabis | Cassazione | “Il commercio di prodotti derivati è reato”

Cassazione - è reato commercio prodotti derivati da Cannabis light : Per la Cassazione , la legge non consente la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti " derivati dalla coltivazione della cannabis ", come l'olio, le foglie, le inflorescenze e la resina. A dirlo con chiarezza sono state le Sezioni Unite penali della Suprema Corte che hanno affrontato il nodo della ' cannabis light ' e quindi di riflesso quello dei negozi che vendono questo tipo di prodotti , arrivando alla conclusione che l'unica ...

