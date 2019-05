Canali Premium Mediaset visibili solo su Infinity e Sky con satellite o DTT

digital-news

(Di sabato 1 giugno 2019) Come già comunicato nell'ambito del processo di digitalizzazione del Gruppo, a partire da oggi 1° giugno il Servizionon è più disponibile sul digitale terrestre per gli abbonati a, tutti ied i contenuti on demand sonoaccedendo al nuovo Serviziosu...

tivulive : Nell'ambito del processo di digitalizzazione di #Mediaset, a partire da domani il Servizio Mediaset Premium sarà fr… - 3cinematographe : Stasera in TV: i film di oggi sui canali gratuiti del digitale terrestre sui canali di @SkyCinema e @Premium_Cinema… - digitalsat_it : ??#Venerdi31Maggio sui canali @SkyCinemaIT HD e @Premium_Cinema ?? -