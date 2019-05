ilfogliettone

(Di venerdì 31 maggio 2019) Il governo del calcio tricolore prova a dare una svolta ad un lungo e tormentato periodo sul fronte disciplinare con l'approvazione da parte del Consiglio federale del nuovo codice di. Un passo fortemente voluto dalla governance guidata da Gabriele Gravina, il quale esulta per la nascita di un "codice moderno, al passo con i tempi, che elimina elimina tante stratificazioni e permettera' di dare risposte in tempi certi". Appena superata la tempesta del caso Palermo - e oggi intanto in Consiglio si sono fissati i playout di serie B tra Salernitana e Venezia, mercoledi' 5 e domenica 9 giugno -, si guarda avanti per arrivare ad avere all'inizio della prossima stagione un sistema rinnovato, visto che l'11 giugno la Giunta del Coni sara' chiamata ad approvare il nuovo codice. Al momento del voto in Consiglio non sono pero' mancate tensioni, vista l'astensione di due ...

ilfogliettone : Cambia giustizia sportiva, 'veloce ed efficiente' - - Maria89828556 : RT @OrazioCovolo: @AugustoMinzolin @razorblack66 Riformare la giustizia, vuol dire fare in modo che il CSM, sparisca e venga creato un orga… - razorblack66 : RT @OrazioCovolo: @AugustoMinzolin @razorblack66 Riformare la giustizia, vuol dire fare in modo che il CSM, sparisca e venga creato un orga… -