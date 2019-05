Calciomercato Torino | il nome per l’attacco è quello di Caprari

Calciomercato - le notizie di oggi – Le prime mosse della Juventus - Torino scatenato - nuovo nome per la panchina della Roma : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. prime mosse Juventus – La Juventus continua la ricerca al nuovo allenatore ma non solo la dirigenza bianconera si muove già sul Calciomercato con l’intenzione di rinforzare una squadra già ...

Calciomercato : se va alla Juve - Maurizio Sarri potrebbe riportare Higuain a Torino : Quella che verrà sarà senza dubbio una delle sessioni di Calciomercato più calde e intense degli ultimi anni, specie per quanto riguarda il valzer delle panchine che concerne gran parte delle squadre del campionato italiano. In seguito al mancato rinnovo di Massimiliano Allegri per un'altra stagione alla corte della squadra bianconera, si fanno sempre più insistenti le voci che vedono Maurizio Sarri, ex tecnico del Napoli, come prossimo ...

Calciomercato Torino - il Rennes riscatta Niang : tesoretto importante per i rinforzi : Un tesoretto importante per innalzare, come confermato dallo stesso presidente, il valore della squadra, andando a puntellarlo con due o tre innesti importanti e la conferma di tutti i big. E’ l’obiettivo del Torino, dichiarato dallo stesso Urbano Cairo. Calciomercato Torino, non solo Pereyra, per la mediana c’è anche Grujic: tentativo per Mario Rui Buona parte di questi movimenti saranno possibili anche grazie al tesoretto ...

Calciomercato Torino - non solo Pereyra - per la mediana c’è anche Grujic : tentativo per Mario Rui : Calciomercato Torino – Stagione molto importante in casa Torino, adesso l’obiettivo del presidente Cairo è quello di alzare l’asticella già per la prossima stagione. Come riporta ‘TuttoSport’ la grande richiesta di Mazzarri sul mercato porta all’ex Juve Pereyra, non è esclusa la cessione di Meite. Per il centrocampo il nome seguito è quello di Marko Grujic, centrocampista classe 1996 di proprietà del ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno – Napoli scatenato - cessione per la Roma ed ‘acquisto’ del Torino : trattative Calciomercato – Stagione molto importante per il Torino che ha accarezzato la possibilità di conquistare la qualificazione in Europa League, adesso l’obiettivo è quello di programmare al meglio il futuro e costruire una squadra sempre più importante. Il primo ‘rinforzo’ per la prossima stagione porta il nome di Lyanco, il brasiliano ha già indossato la maglia granata e l’esperienza con il Bologna è stata fondamentale per ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Le ultime sulla panchina del Genoa - Di Lorenzo al Napoli - il tesoretto del Torino : LE ultime sulla panchina DEL Genoa – Qualche ora fa vi avevamo detto dei dubbi in merito alla permanenza da parte di Cesare Prandelli, con una società non proprio convintissima di continuare con l’ex Ct della Nazionale. In tal senso, arriva un tweet eloquente da parte del noto giornalista Gianluca Di Marzio, che sul proprio profilo fa sapere di un’imminente rottura tra Prandelli e il Genoa, con questi ultimi già proiettati verso il ...

Calciomercato Torino - tesoretto per il riscatto di Ola Aina : Calciomercato Torino – Si è conclusa una stagione ottima per il Torino, il club granata ha fallito l’accesso alla prossima Europa League ma ad un certo punto della stagione ha pensato incredibilmente anche alla Champions League. Adesso è arrivato già il momento di programmare la prossima stagione, il presidente Cairo ed il tecnico Walter Mazzarri sono già al lavoro per programmare la prossima stagione. La prossima mossa sarà ...

Calciomercato Torino - le prime due richieste di Mazzarri per rafforzare la rosa : Calciomercato Torino, in casa granata si sta muovendo il ds Petrachi per accontentare Mazzarri in vista della prossima annata Il 3-5-2 di Walter Mazzarri è stato assorbito al meglio dalla truppa granata in questa stagione. Il Torino è arrivato ad un passo dalla qualificazione in Europa e di certo ci riproverà nella prossima stagione. Per farlo però servirà incrementare il tasso tecnico degli interpreti del modulo Mazzarriano, per farlo il ...

Calciomercato Torino - Pereyra + altri 4 innesti [DETTAGLI] : Calciomercato Torino – Stagione impressionante per il Torino, il club granata ha rallentato un pò la corsa Champions League dopo il pareggio contro la Juventus ma l’obiettivo Europa League è alla portata. Mazzarri ha dimostrato ancora una volta di essere un grande allenatore ed adesso l’intenzione della dirigenza è quella di alzare l’asticella. Per questo motivo il presidente Cairo si muove già sul fronte mercato, ...

Calciomercato Roma : Con Petrachi dal Torino arriva un difensore? : Calciomercato Roma: Con l’arrivo del DS granata, potrebbe arrivare nella Capitale anche un difensoreCalciomercato Roma / Petrachi / IZZO – La Roma si appresta a chiudere la stagione, che con ogni probabilità la vedrà fuori dalla Champions League.Claudio Ranieri con ogni probabilità non sarà il tecnico della prossima stagione, ma è ancora incerto il futuro della panchina giallorossa. Come riportato da Romanews.eu, però, la ...

Calciomercato Juve - Caressa : 'Higuain ritorna a Torino - il Chelsea non lo riscatterà' : La vittoria dello scudetto, raggiunta matematicamente contro la Fiorentina, non ha evidentemente affievolito il rammarico della disfatta della Juventus in Champions League. La bella notizia per i tifosi bianconeri sono le parole al miele rilasciate da Cristiano Ronaldo nel post partita ai media sportivi, dove ha ribadito la volontà di restare alla Juventus e di continuare a vincere con la società di Agnelli. Quel 'resto al 1000%' è stato ...