Calciomercato Napoli | ufficiale il primo acquisto | Di Lorenzo firma un quinquennale

Calciomercato Napoli - Hysaj dice addio : “Avventura finita - non mi piace rimanere troppo nella stessa società” : Tra Napoli e Hysaj è addio. Il calciatore albanese ha infatti pubblicamente annunciato di aver chiuso la sua esperienza in azzurro. Queste le sue parole all’emittente albanese Digital. “La mia volontà è quella di fare nuove esperienze, conoscere un posto nuovo, nuove persone e una nuova squadra e perché no tentare di vincere qualcosa. Per me l’avventura con il Napoli è finita e spero di trovare una squadra che mi dia ...

Calciomercato Napoli - SKY : “Non solo Di Lorenzo : ecco i possibili nuovi scenari di mercato” : Calciomercato Napoli, il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio fa il punto della situazione sui possibili affari del club partenopeo. Calciomercato Napoli, il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio fa il punto della situazione sui possibili affari del club partenopeo. “La stagione è appena finita ma per il Napoli è già tempo di Calciomercato: la nuova squadra di Ancelotti è ancora da costruire e per questo la dirigenza è ...

Calciomercato Napoli - oggi visite mediche per Di Lorenzo : E’ il primo acquisto del Napoli. Il suo nome era accostato da giorni ai partenopei ma, in attesa dell’ufficialità, Giovanni Di Lorenzo si può considerare un calciatore azzurro. E’ arrivato questa mattina a Villa Stuart a Roma per le visite mediche. Il terzino destro dell’Empoli, dopo l’ok dei controlli fisici, potrà firmare un contratto quinquennale da poco più di un milione a stagione. Per il 25enne toscano, ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno – Il Bayern bussa in casa Juve - due colpi per Napoli e Samp : trattative Calciomercato – Inizio di stagione buono, sui suoi standard, pensando che l’arrivo di Cristiano Ronaldo potesse portargli vantaggi. Poi, col passare delle partite, l’arretramento da parte di Allegri, sempre più lontano dalla porta Paulo Dybala ha perso quella verve fantasiosa che tutti conoscono finendo col chiudere l’annata in netta discesa, quasi nell’anonimato. Scontato che una permanenza del tecnico livornese avrebbe ...

Calciomercato Napoli - Di Lorenzo + Veretout : l’agente conferma : “Di Lorenzo primo acquisto del Napoli? Ci sei andato molto vicino! Manca ancora qualche giorno e quando si parla di mercato tutto può succedere”. Sono le dichiarazioni di Mario Giuffredi, procuratore di Giovanni Di Lorenzo, intervenuto ai microfoni di Radio Marte. “Concorrenza? Quando dico che nel calcio non si sa mai è perché ci sono tante squadre su Di Lorenzo e Corsi ha voluto un paio di giorni per riflettere bene. I giorni ...

Calciomercato Napoli - Bennacer nel mirino - Gazzetta : “Fissato il prezzo - Giuntoli pronto a chiudere” : Calciomercato Napoli, Bennacer nel mirino. La Gazzetta dello Sport rivela i dettagli della trattativa Calciomercato Napoli, Bennacer nel mirino. Dopo Giovanni Di Lorenzo, esterno destro classe 93, ad un passo dal trasferimento dall’ Empoli all’ Ombra del Vesuvio, si profila un nuovo affare tra i due club. La Gazzetta dello Sport rivela i dettagli di quello che pare il secondo acquisto del club partenopeo per la stagione ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno – Napoli scatenato - cessione per la Roma ed ‘acquisto’ del Torino : trattative Calciomercato – Stagione molto importante per il Torino che ha accarezzato la possibilità di conquistare la qualificazione in Europa League, adesso l’obiettivo è quello di programmare al meglio il futuro e costruire una squadra sempre più importante. Il primo ‘rinforzo’ per la prossima stagione porta il nome di Lyanco, il brasiliano ha già indossato la maglia granata e l’esperienza con il Bologna è stata fondamentale per ...

Calciomercato Napoli - i prossimi acquisti secondo i bookie : Lozano e Trippier : Calciomercato Napoli – Il Napoli si muove per la prossima stagione ed al momento può essere considerata la squadra più attiva in chiave di Calciomercato. Nelle ultime ore è stato trovato l’accordo con l’Empoli per Di Lorenzo, operazione da 10 milioni di euro, sarà l’ex Reggina il primo innesto per Ancelotti per la prossima stagione. Nel frattempo i bookie si sbilanciano sui prossimi due acquisti. L’attaccante ...

Calciomercato Napoli - fatta per Di Lorenzo : affare da 10 milioni di euro : Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha piazzato il primo colpo dell'estate, Giovanni Di Lorenzo ex terzino dell'Empoli sarà un prossimo giocatore a disposizione di Carlo Ancelotti dalla stagione 2019-2020. Come scrive il giornale milanese La Gazzetta dello sport, il laterale toscano dopo la retrocessione della squadra di Andreazzoli in Serie B lascerà la Toscana dopo 74 presenze e 6 gol in due stagioni, per andare all'ombra del Vesuvio. I ...

Gazzetta – Napoli - Calciomercato dettato anche dai numeri : due statistiche danno un’idea sugli acquisti : Gazzetta – Napoli, calciomercato dettato anche dai numeri: Napoli, calciomercato dettato anche dai numeri. Da un lato la scarsa precisione sotto porta, che fa del Napoli la squadra che ha centrato più legni nei massimi 5 campionato europei, da un altro, la qualità che fa degli azzurri la squadra più precisa nei passaggi. Due statistiche che, secondo l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, danno ...

Calciomercato Napoli - Pedullà : “Di Lorenzo - visite giovedi. Novità su Almendra - Ilicic - Rodrigo e Lozano” : Calciomercato Napoli, Pedullà: “Di Lorenzo, visite giovedi. Novità su Almendra, Ilicic, Rodrigo e Lozano” Il Napoli si avvia a chiudere il primo colpo per la stagione 2019-20. Parliamo di Giovanni Di Lorenzo, esterno destro classe 93, di proprietà dell’ Empoli. Ma non solo, perché il club azzurro è molto attivo sul mercato alla ricerca di quelle che saranno le pedine da aggiungere allo scacchiere di Carlo Ancelotti. A ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Le ultime sulla panchina del Genoa - Di Lorenzo al Napoli - il tesoretto del Torino : LE ultime sulla panchina DEL Genoa – Qualche ora fa vi avevamo detto dei dubbi in merito alla permanenza da parte di Cesare Prandelli, con una società non proprio convintissima di continuare con l’ex Ct della Nazionale. In tal senso, arriva un tweet eloquente da parte del noto giornalista Gianluca Di Marzio, che sul proprio profilo fa sapere di un’imminente rottura tra Prandelli e il Genoa, con questi ultimi già proiettati verso il ...

Calciomercato Napoli - è fatta per Di Lorenzo : all’Empoli 10 milioni di euro : Calciomercato Napoli – Nella serata di ieri si è concluso il campionato di Serie A, una stagione comunque positiva per il Napoli che ha chiuso al secondo posto della classifica. Adesso l’intenzione è quella di migliorare la squadra per la prossima stagione e nelle ultime ore è stata chiusa una trattativa importante. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ è fatta per Giovanni Di Lorenzo, 25 anni, difensore ...

Calciomercato Napoli - CorSport : ADL spende : 4 acquisti top - Quagliarella e non solo - le variabili extra-budget… : Calciomercato Napoli, CorSport: ADL spende Calciomercato Napoli, CorSport: ADL spende. Il Corriere dello Sport anticipa i piani del club azzurro per ripartire alla grande la prossima stagione. Si parla di 4 acquisti top per cercare di raggiungere la Juventus e colmare l’ attuale gap. Secondo il quotidiano, “Ancelotti conferma la volontà del presidente di investire in ogni reparto: due esterni, un centrocampista e una punta da ...