Calciomercato | le notizie di oggi – Le prime mosse della Juventus | Torino scatenato

Calciomercato Inter - ultime notizie trattative : cessioni e acquisti : Calciomercato Inter, ultime notizie trattative: cessioni e acquisti Con il campionato appena terminato che ha sancito il quarto posto, e dunque l’accesso alla Champions League, è ora di parlare di Calciomercato. Calciomercato Inter: la vicenda allenatore Calciomercato Inter: nonostante sia riuscito a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, è questione di giorni prima che venga ufficializzato l’esonero ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Le ultime sulla panchina del Genoa - Di Lorenzo al Napoli - il tesoretto del Torino : LE ultime sulla panchina DEL Genoa – Qualche ora fa vi avevamo detto dei dubbi in merito alla permanenza da parte di Cesare Prandelli, con una società non proprio convintissima di continuare con l’ex Ct della Nazionale. In tal senso, arriva un tweet eloquente da parte del noto giornalista Gianluca Di Marzio, che sul proprio profilo fa sapere di un’imminente rottura tra Prandelli e il Genoa, con questi ultimi già proiettati verso il ...

Calciomercato - tutte le notizie di oggi – La nuova Roma - mega scambio Juve-United - i tre nomi per il Lecce : LA nuova Roma – Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport nelle sue pagine, da domani partirà il nuovo corso della Roma. “Ormai – si legge – lo scenario è delineato: il direttore sportivo sarà Gianluca Petrachi, mentre l’allenatore salvo colpi di scena sarà Gian Piero Gasperini. L’annuncio non è previsto nelle prossime ore, perché i due devono liberarsi dai rispettivi vincoli contrattuali, ma è da loro che parte il nuovo progetto ...

Calciomercato - tutte le notizie di oggi – Bomba dalla Spagna - i nomi per l’Inter di Conte - gli acquisti di Sampdoria e Watford e i nomi per il Lecce : Bomba dalla Spagna – La Bomba proveniente dalla Spagna è clamorosa. Secondo As, il difensore del Real Madrid Sergio Ramos potrebbe lasciare i blancos a fine stagione. Come fa sapere il quotidiano sul proprio sito internet, fra le squadre interessate ci sarebbe anche la Juventus. Da quanto riferiscono, sarebbe stato direttamente (APPROFONDIMENTO) nomi INTER DI Conte – l’Inter si prepara per l’ultima giornata del campionato di ...

Calciomercato - tutte le notizie di oggi – La Juve punta Marquinhos - la bomba dall’Inghilterra : Juve TRA Marquinhos E CANCELO – La Juventus ha scelto il sostituto di Andrea Barzagli. Si tratta del difensore del Psg, Marquinhos. Il centrale brasiliano (6,5 milioni di ingaggio) ha un contratto fino al 2022 con i parigini ma tornerebbe volentieri in Italia. Costato ai francesi 30 milioni, ora ne vale almeno il doppio. Per meno di 60 milioni il Psg non si siede nemmeno a trattare. La Juventus ha in mente uno scambio con Pjanic, ...

Le notizie del giorno – Gli ex calciatori in povertà - le clamorose novità sul Palermo - il Calciomercato del Napoli : EX calciatori IN POVERTA’ – Sembra assurdo crederci, eppure è così. Esistono tantissimi ex giocatori che vivono in condizioni attuali di indigenza. Lo afferma l’ex calciatore Beppe Dossena, anima di Special Team Legends, la onlus presieduta da Paolo Maldini che ha avviato un progetto di responsabilità sociale con la Figc per sostenerli. “E’ una pandemia“, le parole (APPROFONDIMENTO) NOVITA’ SUL Palermo ...

Calciomercato Roma - ultime notizie : Manolas all’Arsenal per 36 milioni : Calciomercato Roma, ultime notizie: Manolas all’Arsenal per 36 milioni L’addio di De Rossi, anche per le modalità “tragiche” con cui sembra destinato a consumarsi (non si escludono le dimissioni di Totti), sta lacerando la tifoseria giallorossa. D’altra parte, nello stesso stile che ha contraddistinto le ultime pagine di mercato giallorosse, sembra proprio che il campione del mondo non sia l’unico calciatore di livello a lasciare la ...

Calciomercato Juventus - ultime notizie : Icardi e De Ligt colpi possibili : Calciomercato Juventus, ultime notizie: Icardi e De Ligt colpi possibili Ora che è certo il cambio in panchina, si rimescolano non poco le carte in casa Juventus per quanto riguarda il Calciomercato, sia in entrata che in uscita. Calciomercato Juventus: le bocciature di Allegri Oltre a quelle riguardanti il lato economico del rinnovo, sembra che le divergenze tra Allegri e la Juventus abbiano riguardato soprattutto il maggiore peso ...

Le notizie del giorno – Le prime mosse di Calciomercato del Cagliari - tifoso insulta Mihajlovic - il siparietto tra Lotito e Inzaghi : calciomercato Cagliari – Nonostante i 40 punti conquistati fino al momento in classifica la salvezza non può essere considerata al sicuro in casa Cagliari, la squadra di Maran dovrà raggiungere l’obiettivo nelle prossime due partite. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione, programmate le prime mosse. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’ l’intenzione del club è quella di puntare su Cragno e Pavoletti ...

Le notizie del giorno – Palermo in Serie C - l’annullamento dei playout e il Calciomercato del Lecce di Liverani : notizie DEL giorno Palermo IN Serie C – E’arrivata la decisione sul Palermo, ed è una stangata pazzesca e clamorosa. Il Tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola, ha retrocesso il club rosanero all’ultimo posto del campionato di Serie B della stagione sportiva in corso. La società è stata sanzionata per una Serie di irregolarità (APPROFONDIMENTO) ANNULLATI I playout – Palermo in ...